Yuzvendra Chahal creates history in Syed Mushtaq Ali Trophy 2026: प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून नुकतीच निवृत्ती जाहीर करणाऱ्या युझवेंद्र चहलने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आपणे नाणे खणखणीत वाजवणे सुरू ठेवले आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत हरियाणाकडून खेळणाऱ्या भारताच्या फिरकीपटूने तामिळनाडूविरुद्धच्या सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने सामन्यात ३ विकेट्स घेत, असा विक्रम नोंदवला, जो आतापर्यंत एकाही भारतीय गोलंदाजाला नाही जमला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ४०० विकेट्स घेणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. .सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या या पर्वाला सुरुवात झाली, तेव्हा चहलच्या नावावर ३९६ विकेट्स होत्या. पंजाबविरुद्ध त्याने २७ धावा देताना एकही बळी टिपला नव्हता, त्यानंतर सौराष्ट्रविरुद्ध त्याने ३ बळी घेतले. त्यामुळे तामिळनाडूविरुद्ध त्याला हा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यासाठी केवळ १ विकेट हवी होती आणि त्याने सलामीवीर अमित सात्विकची ( ३८) विकेट घेऊन ४०० बळींचा पल्ला गाठला. त्याने ४-०-१६-३ अशी स्पेल संपवून तामिळनाडूला १९.५ षटकांत १२४ धावांवर गुंडाळण्यात मदत केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.KKR stake Sell: कोलकाता नाइट रायडर्सला मिळणार नवा सह मालक, ३७३६कोटींचा सौदा; IPL 2027 Auction पूर्वी मोठी घडामोड.Most Wickets by Indian Bowlers in T20 Cricketयुझी चहल - ४००भुवनेश्वर कुमार - ३६६जसप्रीत बुमराह - ३५४पियुष चावला - ३२९आर अश्विन - ३२३अक्षर पटेल - ३००.IPL 2027 Player Retentions announced: २९७.९५ कोटी, ६६ खेळाडू... आयपीएल लिलावाचं गणित समजून घ्या; एकूण १००२.०५ कोटी झालेत खर्च....युझवेंद्र चहलने १५ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय, आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटच्या कारकीर्दित ट्वेंटी-२०त ४०० विकेट्स घेतल्या. त्याने भारताकडून ८० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ९६ बळी टिपले. त्यानंतर आयपीएलमध्ये चार वेगवेगळ्या फ्रँचायझींकडून खेळताना त्याच्या नावावर १८८ सामन्यांत २३३ विकेट्स आहेत. तो आयपीएलमध्ये सर्वाधिक बळी टिपणारा गोलंदाज आहे. त्याने RCB कडून १३९, RR कडून ६६, PBKS कडून २८ विकेट्स घेतल्या आहेत. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ७१ बळी आहेत.य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.