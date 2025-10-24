Cricket

Yuzvendra Chahal: माँ कसम खाओ... चहलची पोस्ट व्हायरल; धनश्रीवर साधला निशाणा

Yuzvendra Chahal’s cryptic reaction to court decision: युजवेंद्र चहलने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पोटगीसंदर्भातील निर्णयावर प्रतिक्रिया देणारी पोस्ट शेअर केली होती, जी व्हायरल झाली आहे. चहलने यातून धनश्री वर्मावर निशाणा साधल्याची चर्चा आहे.
Dhanashree Verma - Yuzvendra Chahal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पोटगी निर्णयावर प्रतिक्रिया देत एक पोस्ट शेअर केली होती.

  • ही पोस्ट त्याने नंतर हटवली, परंतु ती व्हायरल झाली.

  • या पोस्टमुळे चहलने धनश्री वर्मावर निशाणा साधल्याची चर्चा आहे.

