Yuzvendra Chahal: माँ कसम खाओ... चहलची पोस्ट व्हायरल; धनश्रीवर साधला निशाणा

भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पोटगी निर्णयावर प्रतिक्रिया देत एक पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट त्याने नंतर हटवली, परंतु ती व्हायरल झाली. या पोस्टमुळे चहलने धनश्री वर्मावर निशाणा साधल्याची चर्चा आहे..भारतीय क्रिकेट संघाचा फिरकीपटू युजवेंद्र चहल गेल्या काही दिवसात त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. नुकतेच त्याने केलेली एक पोस्ट सध्या व्हायरल होत आहे. त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोटगी संदर्भात दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली होती. पण नंतर त्याने ही पोस्ट डिलिटही केली आहे..Yuzvendra Chahal : घटस्फोटाच्या सुनावणीदरम्यान चहलने का घातला होता 'Be Your Own Sugar Daddy' लिहिलेला टीशर्ट; स्वत:च केला खुलासा....चहलने न्यायालयाच्या निर्णायाचा स्क्रिनशॉट इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केला होता. या स्क्रिनशॉटमध्ये लिहिलेलं होतं की 'अर्थिकदृष्ट्या सक्षम पत्नी पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही. - दिल्ली उच्च न्यायालय'. हा स्क्रिनशॉट शेअर करताना त्याने त्यावर कॅप्शन लिहिले की 'माँ कसम खाओ नही पलटोगे इस डिसिजन से. (आईची शप्पथ घ्या की तुम्ही हा निर्णय मागे घेणार नाही.)'.तथापि, चहलने काही वेळातच ही पोस्ट हटवली. मात्र तोपर्यंत अनेकांनी त्याच्या पोस्टचा स्क्रिनशॉट घेतला होता. त्यामुळे ती पोस्ट सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. या पोस्टमधून चहलने धनश्री वर्मावर निशाणा साधला असल्याची चर्चा आहे. कारण चहल आणि धनश्रीचा गेल्यावर्षी घटस्फोट झाला असून त्याने तिला पोटगीही दिल्याचे म्हटले जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार चहलने ४ कोटी रुपये धनश्रीला पोटगी म्हणून दिले आहेत. मात्र याबाबत त्यांनी अधिकृत कधी भाष्य केले नाही..चहल आणि धनश्री यांनी २०२० मध्ये लग्न केले होते. मात्र ४ वर्षांच्या संसारानंतर त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यानंतर दोघांनी फारसं यावर भाष्य केलं नव्हतं. मात्र नजीकच्या काळात त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये याबाबत भाष्य केले आहे. .Yuzvendra Chahal : "तेव्हा मी स्वत:चं आयुष्य संपवण्याचा विचार करत होतो'', घटस्फोट अन् धनश्रीसोबतच्या संबंधांवर पहिल्यांदाच बोलला युझवेंद्र चहल....धनश्रीने नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले होते की चहलला तिच्याशी लग्न करायचे होते, त्याने जेव्हा प्रपोझल दिले त्यानंतर तिने बराच वेळ घेतला आणि त्यानंतर होकार दिला. मात्र एकत्र राहिल्यानंतर तो बदलला. पण तरी तिने त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता. परंतु, त्यांच्यात अखेर नातं तुटलं. दरम्यान, त्याआधी चहलने सांगितले होते की वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या समस्यांमुळे तो निराशेच्या भोवऱ्यातही अडकला होता. पण जवळच्या लोकांमुळे त्याला त्यातून बाहेर येण्यास मदत झाली.