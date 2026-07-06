ZIM vs BAN, ODI: झिम्बाब्वेने केला बांगलादेशचा गेम! चुरशीच्या लढतीत धूळ चारत मालिकेत घेतली आघाडी

ZIM vs BAN 1st ODI: बांग्लादेश सध्या झिम्बाब्वेच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात झिम्बाब्वेने बांगलादेशला २५ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० आघाडी घेतली आहे. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी अफलातून कामगिरी केली. हरारेमध्ये झालेल्या या सामन्यात गोलंदाजांना पोषक वातावरण होते. त्याचा फायदा झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी उचलला. या सामन्यात झिम्बाब्वेने बांगलादेशसमोर १४२ धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना ३३.१ षटकात बांगलादेशला सर्वबाद ११६ धावाच करता आल्या. .India T20I Squad: भारताचा T20I संघ जाहीर! झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संजू सॅमसनला डच्चू, तर रिंकू सिंगचे पुनरागमन.बांगलादेशच्या तान्झिद हसन तमिम आणि नजमुल हुसैन शान्तो यांना ब्लेसिंग मुझरबानीने अनुक्रमे दुसऱ्या आणि चौथ्या षटकात बाद करत मोठे धक्के दिले. तमिमला ८ धावांवर, तर शान्तोला ३ धावांवरच बाद केले. त्यानंतर सलामीवीर सौम्य सरकारही रिचार्ड एनगारावाने ६ धावांवर बाद केले. त्यामुळे १७ धावांवर बांगलादेशने ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर तौहिद हृदोय आणि नुरुल हसन यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण चांगल्या सुरुवातीनंतरह त्यांच्या विकेट्स गेल्या. हृदोय २५ धावा, तर नुरूल हसन ३१ धावांवर बाद झाला..त्यानंतर शेवटचे ५ विकेट्स बांगलादेशने ४२ विकेट्स गमावल्या. यात मोसद्दक हुसैन (३), कर्णधार मेहदी हसन मिराज (१०), रिशाद हुसैन (३), तस्किन अहमद (५) आणि मुस्तफिजूर रेहमान (५) यांनी विकेट्स गमावल्या. या विकेट्स ब्राड इव्हान्स आणि रिचर्ड एनगारवा यांनीच शेवटच्या ५ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे बांगलादेशचा डाव ११६ धावांवरच संपला..झिम्बाब्वेकडून गोलंदाजी करताना कर्णधार रिचर्ड एनगारावा आणि ब्रॅड इव्हान्स यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. ब्लेसिंग मुझराबनी आणि न्युमन न्याम्हुरी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेचा संघही ३६.४ षटकात सर्वबाद १४१ धावाच करू शकला. झिम्बाब्वेकडून नवव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या न्युमन न्याम्हुरीने सर्वाधिक ३३ धावांची खेळी केली..ZIM vs BAN 1st Test: २७ धावांत ८ विकेट्स... बांगलादेशची दुबळ्या झिम्बाब्वेसमोर शरणागती; Newman Nyamhuri ने वाट लावली Video.त्याच्याशिवाय कर्णधार रिचर्ड एनगवाराने २७ धावांची खेळी केली, तर इनोसंट कैयाने २६ धावा केल्या. बेन करनने १८ धावांची आणि ब्रायन बेनेटने १७ धावांची खेळी केली. पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही.बांगलादेशकडून नाहिद राणाने ६ विकेट्स घेत चांगली गोलंदाजी केली. तस्किन अहमदने २ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार मेहदी हसन मिराजने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.