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ZIM vs BAN, ODI: झिम्बाब्वेने केला बांगलादेशचा गेम! चुरशीच्या लढतीत धूळ चारत मालिकेत घेतली आघाडी

Zimbabwe Defeat Bangladesh in 1st ODI: झिम्बाब्वेने बांगलादेशला मोठा धक्का दिला आहे. घरच्या मैदानात झालेल्या पहिल्याच वनडे सामन्यात झिम्बाब्वेने बांगलादेशला पराभूत केले. त्यामुळे नाहिद राणाच्या ६ विकेट्स व्यर्थ ठरल्या.
Zimbabwe Defeat Bangladesh in 1st ODI

Zimbabwe Defeat Bangladesh in 1st ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ZIM vs BAN 1st ODI: बांग्लादेश सध्या झिम्बाब्वेच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात झिम्बाब्वेने बांगलादेशला २५ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० आघाडी घेतली आहे. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी अफलातून कामगिरी केली. हरारेमध्ये झालेल्या या सामन्यात गोलंदाजांना पोषक वातावरण होते. त्याचा फायदा झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी उचलला.

या सामन्यात झिम्बाब्वेने बांगलादेशसमोर १४२ धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना ३३.१ षटकात बांगलादेशला सर्वबाद ११६ धावाच करता आल्या.

Zimbabwe Defeat Bangladesh in 1st ODI
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