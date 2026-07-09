Cricket

ZIM vs BAN 2nd ODI: झिम्बाब्वेचा नाद करू नका... बांगलादेशला पाणी पाजले, निसटलेला सामना खेचून आणला; मालिका जिंकली

Zimbabwe beat Bangladesh by 13 runs in 2nd ODI: झिम्बाब्वेने पुन्हा एकदा बांगलादेशला धक्का देत दुसऱ्या वनडेत १३ धावांनी शानदार विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांची मालिका एक सामना बाकी असतानाच आपल्या नावावर केली.
Zimbabwe beat Bangladesh by 13 runs in 2nd ODI

Zimbabwe beat Bangladesh by 13 runs in 2nd ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Zimbabwe clinch ODI series against Bangladesh: पहिल्या सामन्यातील लाजीरवाण्या पराभवानंतर बांगलादेशने गुरुवारी झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या वन डेत चांगला खेळ केला होता. विजयासाठी ३० चेंडूंत ३० धावा हव्या असताना हातात ४ विकेट्स होत्या, पण झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त पुनरागमन केले. हातातून निसटलेला सामना झिम्बाब्वेने खेचून आणला आणि १३ धावांच्या विजयासह मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. रिचर्ड एनगाराव्हाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वेचा खेळ पाहून २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपची उत्सुकता आतापासून वाढू लागली आहे.

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