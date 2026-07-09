ZIM vs BAN 2nd ODI: झिम्बाब्वेचा नाद करू नका... बांगलादेशला पाणी पाजले, निसटलेला सामना खेचून आणला; मालिका जिंकली

Zimbabwe clinch ODI series against Bangladesh: पहिल्या सामन्यातील लाजीरवाण्या पराभवानंतर बांगलादेशने गुरुवारी झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या वन डेत चांगला खेळ केला होता. विजयासाठी ३० चेंडूंत ३० धावा हव्या असताना हातात ४ विकेट्स होत्या, पण झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त पुनरागमन केले. हातातून निसटलेला सामना झिम्बाब्वेने खेचून आणला आणि १३ धावांच्या विजयासह मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. रिचर्ड एनगाराव्हाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वेचा खेळ पाहून २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपची उत्सुकता आतापासून वाढू लागली आहे..बेन कुरनचे शतक अन् रिचर्ड एनगाराव्हा, ब्लेसिंग मुझारबानी व ब्रॅड एव्हान्स यांच्या भेदक गोलंदाजीने झिम्बाब्वेने हा सामना खेचून आणला. प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने ६ बाद २४७ धावांपर्यंत मजल मारली. ४ बाद ६६ अशा धावसंख्येतून त्यांनी हे पुनरागमन केले. बेन कुरनने १३५ चेंडूंत ९ चौकारांसह नाबाद १११ धावा केल्या. त्याला सिकंदर रझा ( ३३)ची साथ मिळाली, तर ब्रॅड इव्हान्सने ३८ चेंडूंत नाबाद ५८ धावा कुटल्या..OMG : ४७ षटकार...! ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये संघाने कुटल्या ४१७ धावा; ओपनरचे ५४ चेंडूंत द्विशतक, तर दोघांची शतकं... १८८ धावांनी मॅच जिंकली.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या बांगलादेशला सौम्या सरकार ( ५) व नजमूल हसन शांतो ( ९) यांच्या रुपाने धक्के बसले. सलामीवीर तंझीद हसन व तोवहीद हृदॉय यांच्या अर्धशतकांनी संघाला सावरले. हस ७० चेंडूंत ५७ धावांवर ,तर हृदॉय ९० चेंडूंत ६० धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मोसाडेक होसैन ( ७) हाही स्वस्तात परतला. पण, नुरून हसन ( ३८) व कर्णधार मेहिदी हसन मिराझ ( २७) यांनी संघर्ष केला..३० चेंडूंत ३० धावा हव्या असताना बांगलादेशच्या हातात चार विकेट्स होत्या. पण, झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी मॅच फिरवली अन् बांगलादेशला ४८.१ षटकांत २३४ धावांवर ऑल आऊट केले. झिम्बाब्वेने १३ धावांनी हा सामना जिंकला. रिचर्डने ३, तर ब्लेसिंग व ब्रॅड यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. सिकंदर रझा, ब्रायन बेनेट्ट व वेस्ली माधेव्हेरे यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.