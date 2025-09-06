ZIM vs SL 2nd T20I: झिम्बाब्वेने माजी Asia Cup विजेत्या श्रीलंकेचा कचरा केला; ८० धावांवर संपूर्ण संघ गुंडाळला

झिम्बाब्वेने २ऱ्या T20I सामन्यात श्रीलंकेला फक्त ८० धावांत सर्वबाद केले.श्रीलंकेच्या सात फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही.ब्रॅड इव्हान्स व सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. .Zimbabwe vs Sri Lanka 2nd T20I full highlight झिम्बाब्वेच्या दुबळ्या संघाने माजी आशिया चषक विजेत्या श्रीलंका संघाची अवस्था वाईट करून टाकली. श्रीलंकेच्या सात फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही आणि त्यांचा संपूर्ण संघ १७.४ षटकांत ८० धावांत तंबूत परतला. झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्स आणि सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. आशिया चषक स्पर्धेपूर्वी श्रीलंकेची अशी कामगिरी नक्कीच त्यांच्या चाहत्यांची चिंता वाढवणारी आहे. .झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून चतुराईने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गोलंदाजांसाठी पोषक खेळपट्टीवर श्रीलंकेला त्यांनी शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. ब्रॅड इव्हान्स आणि ब्लेसिंग मुझारबानी यांनी श्रीलंकेची सलामीची जोडी पथूम निसंका ( ८) व कुसल मेंडिस ( १) यांना स्वस्तात गुंडाळले. मुझारबानीने आणखी एक धक्का देताना नुवानिदू फर्नांडोचा ( १) अडथळा दूर केला..Asia Cup 2025: संजू सॅमसन ५ व्या क्रमांकावर, रिंकू सिंगला स्थान नाही! भारताची तगडी प्लेइंग इलेव्हन; ५-२-४ फॉरमॅटने खेळणार.कामिल मिशारा व कर्णदार चरिथ असलंका यांनी काही काळ टिकून खेळ केला, परंतु त्यांनाही इव्हान व सिकंदर रझाने माघारी पाठवले. मिशारा २०, असलंगा १८ धावांवर बाद झाला. श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३८ धावांवर तंबूत पाठवून झिम्बाब्वेने सामन्यावर मजबूत पकड घेतली..सिकंदरने या सामन्यात तीन विकेट्स घेतल्या आणि त्याने कामिंदू मेंडिस व दुष्मंथा चमीरा यांना खाते न उघडताच बाद केले. सीन विलियम्सनेही हात मोकळे केले आणि दासून शनाकाची ( १५) विकेट मिळवून दिली. त्यानंतर झिम्बाब्वेला श्रीलंकेचा डाव गुंडाळण्यात फार वेळ लागला नाही. १७.४ षटकांत त्यांचा संपूर्ण संघ ८० धावांवर माघारी परतला. मुझाराबानीने दोन विकेट्स घेतल्या. .India's All-Time T20I XI : रोहित, विराट, सूर्या संघात; कर्णधार मात्र वेगळाच, आशिया चषकापूर्वी पाहा भारताचा ऑल टाईम ट्वेंटी-२० संघ.श्रीलंकेची ही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील दुसरी निचांक धावसंख्या आहे. यापूर्वी २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना ७७ धावांवर गुंडाळले होते. डावानंतर मुझारबानी म्हणाला, मला वाटतं वाऱ्याने आम्हाला मदत केली आणि सर्वांनी परिस्थितीचा चांगला वापर केला. गोलंदाजी करणाऱ्या प्रत्येकाने एकाच योजनेवर अवलंबून राहावे. आम्हाला चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि आशा आहे की आम्ही लक्ष्य गाठू शकू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.