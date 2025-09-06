ZIM vs SL 2ndT20I : झिम्बाब्वेने इतिहास रचला, श्रीलंकेला १४.२ षटकांत हरवले; सिकंदर रझाने सूर्यकुमार, विराटचा विक्रम मोडला

झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला फक्त ८० धावांत गुंडाळून ५ विकेट्सनी ऐतिहासिक विजय मिळवला.श्रीलंकेची ही T20I मधील दुसरी निचांक धावसंख्या ठरली (८० धावा).झिम्बाब्वेच्या ब्रॅड इव्हान्स व सिकंदर रझाने प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. .Zimbabwe historic win against Sri Lanka in Harare : दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्य़ा झिम्बाब्वेने सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली खेळताना आणखी एक ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. आशिया चषक स्पर्धेतील माजी विजेत्या श्रीलंकेला त्यांनी ५ विकेट्स व ३४ चेंडू राखून पराभूत केले. या विजयासह झिम्बाब्वेने मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी करणारा सिकंदर प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला आणि त्याने सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला..श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ १७.४ षटकांत ८० धावांत तंबूत परतला. ही श्रीलंकेची दुसरी निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना ७७ धावांवर गुंडाळले होते. हरारेच्या मैदानावरील ही निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२२ मध्ये झिम्बाब्वेचा संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध ९ बाद ९० धावांवर अडकला होता..Asia Cup 2025: संजू सॅमसन ५ व्या क्रमांकावर, रिंकू सिंगला स्थान नाही! भारताची तगडी प्लेइंग इलेव्हन; ५-२-४ फॉरमॅटने खेळणार.श्रीलंकेकडून कामिल मिशाराने सर्वाधिक २० धावा केल्या, त्याच्यानंतर कर्णधार चरिथ असलंका ( १८) व दासून शनाका ( १५) यांचा क्रमांक येतो. श्रीलंकेचे ७ फलंदाज एकेरी धावसंख्येवर बाद झाले. झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्स व सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी ३, तर ब्लेसिंग मुझाराबानीने दोन विकेट्स घेतल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेनेही २७ धावांवर तीन फलंदाज गमावले होते. सलामीवीर ब्रायन बेनेट्ट ( १९) व तडिवानाशे मरुमानी ( १७) यांनी चांगली सुरुवात केली, परंतु चमीराने सीन विलियम्सन ( ०) व कर्णधार सिकंदर रझा ( २) यांना बाद करून संघाला अडचणीत आणले. मात्र, रायन बर्ल ( नाबाद २०) व तशिंगा मुसेकिवा ( नाबाद २१) यांनी संघर्ष करत संघाला १४.२ षटकांत ५ बाद ८४ धावांसह विजय मिळवून दिला. श्रीलंकेच्या दुष्मंथा चमीराने तीन विकेट्स घेतल्या..मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी.३ विकेट्स व दोन झेल घेणाऱ्या सिकंदरला प्लेअऱ ऑफ दी मॅच पुरस्काराने गौरविण्यात आले आणि कसोटी खेळणाऱ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० त सर्वाधिक POTM जिंकणारा खेळाडू तो ठरला. त्याने १८ वेळा हा मान पटकावताना सुर्यकुमार यादव व विराट कोहली ( प्रत्येकी १६) यांना मागे टाकले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.