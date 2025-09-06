Cricket

ZIM vs SL 2ndT20I : झिम्बाब्वेने इतिहास रचला, श्रीलंकेला १४.२ षटकांत हरवले; सिकंदर रझाने सूर्यकुमार, विराटचा विक्रम मोडला

Zimbabwe vs Sri Lanka 2nd T20I: झिम्बाब्वेने हरारे येथे झालेल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात श्रीलंकेचा दारुण पराभव करून ऐतिहासिक कामगिरी केली. श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ फक्त ८० धावांत गारद झाला आणि झिम्बाब्वेने केवळ १४.२ षटकांत हा लक्ष्य सहज गाठत ५ गडी राखून विजय मिळवला.
ZIMBABWE HUMILIATE SRI LANKA IN 2ND T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला फक्त ८० धावांत गुंडाळून ५ विकेट्सनी ऐतिहासिक विजय मिळवला.

  • श्रीलंकेची ही T20I मधील दुसरी निचांक धावसंख्या ठरली (८० धावा).

  • झिम्बाब्वेच्या ब्रॅड इव्हान्स व सिकंदर रझाने प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.

Zimbabwe historic win against Sri Lanka in Harare : दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्य़ा झिम्बाब्वेने सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली खेळताना आणखी एक ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली. आशिया चषक स्पर्धेतील माजी विजेत्या श्रीलंकेला त्यांनी ५ विकेट्स व ३४ चेंडू राखून पराभूत केले. या विजयासह झिम्बाब्वेने मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी करणारा सिकंदर प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला आणि त्याने सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला.

