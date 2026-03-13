T20 World Cup गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचा पाकिस्तानला ठेंगा! IPL 2026 मध्ये KKR कडून खेळण्यासाठी तयार

Why Blessing Muzarabani withdrew from Pakistan Super League: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघात मुस्ताफिजूर रहमानची जागा कोण घेणार याची उत्सुकता आहे... बांगलादेशच्या गोलंदाजाला KKR ने बीसीसीआयच्या सांगण्यावरून संघातून बाहेर केले. बांगलादेशात हिंदूवर होत असलेल्या अत्याचाराचे ते उत्तर होते. पण, मुस्ताफिजूरच्या जागी KKR ने कोणत्याच खेळाडूचे नाव जाहीर केले नव्हते आणि आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप गाजवणारा गोलंदाज शाहरुख खानच्या संघातून खेळताना दिसेल, अशी चर्चा रंगली आहे..झिम्बाब्वेचा जलदगती गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानी याने नुकताच पार पडलेला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप गाजवला. त्याने या स्पर्धेत १३ विकेट्स गेतल्या आणि सर्वोत्तम बळी टिपणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये तो चौथ्या क्रमांकावर राहिला. त्याच्या अप्रतिम माऱ्याने श्रीलंका व ऑस्ट्रेलियाला हतबल केले होते आणि झिम्बाब्वेने सुपर ८ मध्ये प्रवेश मिळवला होता..IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB ला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी झटका! प्रमुख खेळाडूच्या खेळण्यावर अनिश्चिततेचे सावट.ब्लेसिंग हा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये इस्लामाबाद युनायटेड संघाकडून खेळणार होता. त्याला शमार जोसेफच्या जागी संघात स्थान मिळाले होते, परंतु ब्लेसिंगने PSL मधून माघार घेतली आहे. त्याला आयपीएलचा करार खुणावतोय आणि तो KKR च्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. तो मुस्ताफिजूर रहमानची रिप्लेसमेंट असेल, असे बोलले जात आहे..कोलकाताने मागील लिलावात ९.२० कोटींत मुस्ताफिजूरला आपल्या ताफ्यात घेतले होते. पण, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातल्या राजकीय तणावामुळे बीसीसीआयने KKR ला बांगलादेशी गोलंदाजाला रिलीज करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने वर्ल्ड कपसाठी भारतात खेळण्यास नकार दिला. आयसीसीने संधी देऊनही बांगलादेशने त्यांचा निर्णय बदलला नाही आणि अखेर आयसीसीने त्यांना स्पर्धेबाहेर करून स्कॉटलंडला संधी दिली..IPL 2026 Update: अजिंक्य रहाणेने सोडले KKR चे कर्णधारपद? व्हायरल पोस्टने उडवली खळबळ, त्यात लिहिलंय... .केकेआरने बांगलादेशच्या वेगवान गोलंदाजाच्या रिप्लेसमेंटची अधिकृतपणे घोषणा केलेली नाही. पण, ब्लेसिंग मुझारबानी हा बदली खेळाडू होण्यासाठी आघाडीवर असल्याचे मानले जाते. आयपीएल २०२६ पूर्वी केकेआरला वेगवान गोलंदाजीच्या समस्या आहेत, कारण मथीशा पाथिराना आणि हर्षित राणा दुखापतग्रस्त आहेत. पाथिरानाला वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती आणि तो १६ फेब्रुवारीपासून बाहेर आहे. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेच्या सराव सामन्यादरम्यान वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाला गुडघ्याला दुखापत झाल्यामुळे केकेआरला हंगामातील बहुतांश काळ त्याची कमतरता भासेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.