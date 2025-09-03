ICC ODI Rankings: ३९ वर्षीय खेळाडू झाला 'नंबर वन' ऑलराऊंडर; टॉप-१० मध्ये केवळ एकच भारतीय

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाने अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवले आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत त्याने सलग दोन अर्धशतके आणि एक विकेट घेतली. फलंदाजी क्रमवारीतही रझाने २२ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बुधवारी ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका संघात नुकतीच वनडे मालिका खेळवली गेली, ज्यात श्रीलंकेने २-० अशा फरकाने विजय मिळवला. मात्र असे असले तरी झिम्बाब्वेच्या अनुभवी खेळाडू सिकंदर रझाने दोन्ही सामन्यात दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्याला मोठा फायदा आता झाला आहे..ICC T20 Rankings: टी-२० आयसीसी क्रमवारीत भारतीयांचेच वर्चस्व; आयसीसी क्रमवारी, अभिषेक, जसप्रीत, हार्दिक पहिल्या स्थानावर .रझाने सलग दोन अर्धशतके केली. त्याने पहिल्या सामन्यात ९२ धावांची खेळी केली. तसेच दुसऱ्या सामन्यात त्याने नाबाद ५९ धावांची खेळी केली. तसेच त्याने १ विकेटही घेतली. त्यामुळे आता रझा वनडे क्रमवारीत अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत रझाने आता अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद नबी आणि अझमतुल्ला ओमरझाई यांना मागे टाकले आहे. रझाचे ३०२ रेटिंग पाँइंट्स झाले आहेत. नबीचे २९२ आणि ओमरझाईचे २९६ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये पहिल्या १० जणांमध्ये रवींद्र जडेजा हा एकमेव भारतीय आहे. तो ९ व्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यानंतर १५ व्या क्रमांकावर अक्षर पटेल आहे..याशिवाय सिकंदर रझा फलंदाजी क्रमवारीतही ९ स्थानांची झेप घेत २२ व्या क्रमांकावर आला आहे. फलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये बदल झालेला नाही. पण श्रीलंकेच्या पाथम निसंकाने ७ स्थानांची झेप घेत १३ वा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने झिम्ब्वाब्वे विरुद्ध १२२ आणि ७६ धावांची खेळी केली होती. याशिवाय जनिथ लियानागेने २९ वा क्रमांक मिळवला. फलंदाजांच्या यादीत मात्र भारतीयांचे वर्चस्व आहे. शुभमन गिल अव्वल क्रमांकावर, रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आणि विराट कोहली चौथ्या क्रमांकावर कायम आहेत. तसेच श्रेयस अय्यर आठव्या क्रमांकावर आहे..गोलंदाजी क्रमवारीत असिथा फर्नांडोने सहा स्थानांची झेप घेत ३१ वा क्रमांक मिळवला आहे, तर दिलशान मुशंकाने ५२ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज अव्वल स्थानावर कायम आहे. त्याने नुकतेच इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या वनडेत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. लुंगी एनगिडीने २३ वे स्थान मिळवले आहे, तर जोफ्रा आर्चरने १९ वे स्थान मिळवले आहे. हेच गोलंदाजी क्रमवारीतील मोठे बदल होते. गोलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या १० जणांमध्ये कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा हे भारतीय आहेत. कुलदीप तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर जडेजा आठव्या क्रमांकावर आहे..ICC ODI Rankings: केशव महाराज झाला नंबर वन बॉलर! पण बुमराहचं नाव झालं गायब? चर्चेला उधाण.FAQs१. सध्या ICC वनडे अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत कोण अव्वल स्थानी आहे?(Who is currently at the top of the ICC ODI All-Rounder rankings?)उत्तर: झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा.२. सिकंदर रझाला अव्वल स्थान कोणत्या कामगिरीमुळे मिळाले?(What performance helped Sikandar Raza reach the top spot?)उत्तर: श्रीलंका विरुद्धच्या दोन सामन्यांमध्ये त्याने केलेल्या दोन अर्धशतके आणि एका विकेटच्या कामगिरीमुळे.३. ICC वनडे गोलंदाजी क्रमवारीत कोण अव्वल स्थानी आहे?(Who is at the top of the ICC ODI Bowling rankings?)उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.