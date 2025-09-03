Cricket

ICC ODI Rankings: ३९ वर्षीय खेळाडू झाला 'नंबर वन' ऑलराऊंडर; टॉप-१० मध्ये केवळ एकच भारतीय

Sikandar Raza climbs at top in the ICC ODI All-Rounder rankings : आयसीसीने नुकतीच ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. यात आता अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत मोठा बदल झाला आहे.
Summary

  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाने अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवले आहे.

  • श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत त्याने सलग दोन अर्धशतके आणि एक विकेट घेतली.

  • फलंदाजी क्रमवारीतही रझाने २२ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे.

