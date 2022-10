Amit Mishra: 'गर्लफ्रेंडसोबत डेटवर जायचं, पैसे द्या', स्टार क्रिकेटरने चाहत्याची केली मदत

भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटर अमित मिश्रा कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत येत असतो. सध्या अमित मिश्रा एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आलाय. एका चाहत्याने अमित मिश्रा यांना मिश्रा याच्याकडे चक्क गर्लफ्रेंडला 'डेट'वर नेण्यासाठी पैसे मागितले. अमितने याविषयी ट्वीट करत पैसे दिल्याची माहिती दिली. सध्या अमित मिश्राचे ट्वीट चर्चेचा विषय ठरले. (cricketer amit mishra paid 500 rs to the fan whom want to go date with his girlfriend tweet viral)

हेही वाचा: Cricket : क्रिकेट खेळताना दुसरी धाव ठरली अखेरची..; कामुर्लीत तरुणाचा मृत्यू

अमित मिश्राने ५०० रुपये ट्रान्सफर केल्याचा फोटो शेअर करत ट्वीट केले. या ट्वीटमध्ये त्याने डेटसाठी चाहत्याला ऑल द बेस्ट म्हटले.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिजच्या पहिल्या उपांत्यफेरीच्या सामन्यातील सुरेश रैनाच्या झेलचा व्हिडीओ शेअर करत अमित मिश्नाने कौतुक करणारे ट्विट केले होते. यावर एका चाहत्याने मिश्राच्या ट्वीटवर गुगल पे वर डेटवर जाण्यासाठी ३०० रुपये मागितले होते. अमितने त्याच्या चाहत्याला ३०० रुपये नव्हे तर चक्क ५०० रुपये सेंड केले.

हेही वाचा: ICC New Cricket Rule : उद्यापासून क्रिकेटचे नियम बदलणार; T20 वर्ल्डकपमध्येही होणार लागू

अमित मिश्राने ५०० रुपये सेंड केलेला स्क्रीनशॉट ट्वीट केला त्यानंतर सोशल मीडियावर हे ट्वीट खुप व्हायरल होतोय. या ट्वीट वर नेटकरी अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया देत असून अमित मिश्राच्या दिलदारपणाचे कौतुक करत आहेत.