Cristiano Ronaldo Cry: रोनाल्डो ढसाढसा रडला... २१ नंबरची जर्सी अन् कंठ दाटून आला, पोर्तुगालच्या विजयानंतर नेमकं काय घडलं?

Emotional Ronaldo Wears Jota's No. 21 Jersey After Portugal Win : पोर्तुगाल आणि क्रोएशिया यांच्यातला फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामना नाट्यमय राहिला. पहिल्या हाफमध्ये वर्चस्व गाजवूनही पोर्तुगालला गोल करता आला नाही, परंतु क्रोएशियाने दुसरे सत्र गाजवले. ५३ व्या मिनिटाला इव्हान पेरिसिचच्या गोलने त्यांना आघाडी मिळवून दिली. ६८व्या मिनिटाला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पेनल्टीवर गोल करून सामना बरोबरीत आणला. सामना अतिरिक्त ३० मिनिटांत जाईल असे वाटत असताना गोंझालो रामोसने ९०+४ मिनिटाला गोल करून पोर्तुगालचा विजय पक्का केला. पण, या सामन्यानंतर रोनाल्डो भावनिक झालेला दिसला.. त्याचा कंठ दाटून आला होता आणि अश्रू वाट मोकळे करत होते...पोर्तुगालचा संघाची प्लेइंग इलेव्हन जर तुम्ही नीट पाहिली असेल तर तुम्हाला एक बदल नक्की जाणवेल... ते ११ नव्हे तर १२ खेळाडूंची नावे जाहीर करत आहेत आणि बारावे नाव हे डियोगो जोटा ( Diogo Jota) याचे दिसेल. ते नाव लाल अक्षरात लिहिलेले असते आणि त्याच्यासाठी ते हा वर्ल्ड कप खेळत आहेत. पोर्तुगालचा माजी खेळाडू जोटाचा मागच्या वर्षी कार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. लग्नाला जेमतेम दहा दिवसच झाले होते आणि नियतीने घात केला. जोटा उत्तर पोर्तुगालमधून बाहेर पडण्यासाठी ए-५२ मार्गावरून प्रवास करत होता. या दरम्यान त्याच्या कारला अपघात झाला, ज्यामध्ये त्याचे आणि त्याच्या भावाचाही मृत्यू झाला होता..POR vs CRO: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे स्वप्न कायम! Goncalo Ramosचा अविश्वसनीय गोल, पोर्तुगालचा नाट्यमयरित्या क्रोएशियावर विजय . डियोगो जोटाचा जन्म ४ डिसेंबर १९९६ मध्ये पोर्तुगालच्या पोर्तो येथे झाला होता आणि २०१४ मध्ये त्याने पोर्तुगालच्या १९ वर्षांखालील संघात स्थान पटकावले होते. पाच वर्षानंतर त्याने राष्ट्रीय संघात एन्ट्री घेतली. ४९ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत त्याने १४ गोल्स केले आहेत. जोटा २०२० मध्ये लिव्हरपूल क्लबमध्ये सामील झाला आणि क्लबसोबतच्या ५ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने १२३ सामन्यांत ४७ गोल्स केले. तो फॉरवर्ड, लेफ्ट विंगर पोझिशनमध्ये खेळायचा. जोटाच्या अपघाती मृत्यूला आज बरोबर एक वर्ष पूर्ण झालं आणि त्यामुळेच सामन्यानंतर रोनाल्डो २१ क्रमांकाची जर्सी परिधान करून मैदानावर आला. .जोटाच्या आठवणीने रोनाल्डो भावूक झाला होता, त्याचे डोळे पाणावलेले. अश्रू पुसत तो जोटाची जर्सी घालून चाहत्यांचे आभार मानत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.