Fifa World Cup 2026: मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी फिफाने मदत केली! आरोपांना ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे समर्थन?

Cristiano Ronaldo liked Instagram post about Argentina FIFA controversy: फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात स्पेनने १-० अशा फरकाने अर्जेंटिनावर विजय मिळवून १६ वर्षांनी ट्रॉफी उंचावली. या संपूर्ण स्पर्धेत फिफाने अर्जेंटिनाला मदत केल्याचा आरोप केला गेला... गतविजेते फायनलमध्ये सहज पोहोचतील असा ड्रॉ काढला गेला आणि त्यात रेफरींनीही प्रत्यक्ष सामन्यात लिओनेल मेस्सीच्या ( Lionel Messi ) संघाला मदत केली.. या सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना आता एकदम बळ मिळालं आहे आणि त्याला कारणही तसेच आहे. मेस्सीचा कट्टर स्पर्धक आणि जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूपैकी एक ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यानेही अप्रत्यक्षपणे या आरोपांत तथ्य असल्याचे जाहीर केले आहे..रोनाल्डोने त्याच्या व्हेरिफाईड इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एका व्हिडिओला लाईक केल्यामुळे आता अर्जेंटिनाच्याअंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासावरून निर्माण झालेला वाद पुन्हा निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये फिफाने मेस्सीच्या संघाला स्पर्धेत पुढे जाण्यास मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे आणि त्याला रोनाल्डोने लाईक केले आहे. त्याच्या लाईकचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..The End of a Golden Era: नव्या पर्वाची पहाट! एका सुवर्णयुगाचा अस्त अन् फुटबॉलच्या नव्या ताऱ्यांचा उदय.स्पॅनिशमधील एक टिव्ही कार्यक्रम 'एस्पेहो पब्लिको'च्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता. यामध्ये पत्रकार पिलार रॉड्रिगेझ लोसांतोस यांनी Fifa वर गंभीर आरोप केले होते आणि अर्जेंटिनाने बाद फेरीपर्यंत केलेल्या प्रवासाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. "अर्जेंटिनाचा संघ पाच सामन्यापूर्वीच स्पर्धेबाहेर व्हायरला हवा होता, परंतु फिफाच्या मदतीने तो फायनलपर्यंत पोहोचला. फिफा ही जगातील सर्वात भ्रष्टाचारी संघटना आहे," असे आरोप लोसांतोस यांनी केले. .रोनाल्डोने ही पोस्ट का लाईक केली, याबद्दल कोणतेही विधान केलेले नाही. त्याच्या या प्रतिक्रियेला पोर्तुगालच्या कर्णधाराकडून केलेला थेट आरोप मानले जाऊ शकत नाही, परंतु त्याच्या लाईकने हा प्रश्न चिघळला आहे. इजिप्तविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत अर्जेंटिनाने ०-२ अशा पिछाडीवरून ३-२ असा विजय मिळवला होता. या सामन्यात इजिप्तचा एक गोल VAR रिव्ह्यूमध्ये नाकारला गेला, तर पेनल्टी नाकारली गेली. त्यामुळे बराच वाद झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.