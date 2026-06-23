Cristiano Ronaldo Create History: अविश्वसनीय! रोनाल्डोचा विश्वविक्रम; World Cup मध्ये असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच, मेस्सीचाही विक्रम मोडला, Video

Portugal vs Uzbekistan Fifa Football World Cup Marathi News: लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बापे, हॅरी केन यांनी गोल केले.. मग ख्रिस्तियानो रोनाल्डो गोल केव्हा करणार? हा प्रश्न सर्वांना सतावत होता आणि मंगळवारी रात्री अखेर तो क्षण अनुभवायला मिळाला. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात सहाव्या मिनिटाला रोनाल्डोने पोर्तुगालला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात कोणालाच न जमलेला विक्रम नावावर केला. .फुटबॉल वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात डीआर काँगोविरुद्ध १-१ अशा बरोबरीनंतर पोर्तुगालचा संघ पहिल्या विजयासाठी मैदानावर उतरले. उजबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात तिसऱ्याच मिनिटाला फर्नांडोसाठी गोल संधी तयार झाली होती, परंतु त्याने मारलेला चेंडू गोलपोस्टच्या वरून गेला. हा चेंडू त्याने समोरच उभ्या असलेल्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे दिला असता तर पोर्तुगालला आघाडी घेता आली असती. पुढच्याच मिनिटाला मात्र रोनाल्डोकडे क्रॉस आला, परंतु यावेळी तो इंचभर फरकाने चुकला..सहाव्या मिनिटाला मात्र रोनाल्डोने संघाला हवा असलेला गोल केला. जोआओ कँसोलोच्या क्रासवर गोलपोस्टच्या अगदी समोर उभ्या असलेल्या रोनाल्डोने अप्रतिम किकद्वारे गोल केला आणि पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक ९ गोल करणाऱअया इसेबिओ ( Eusébio) यांच्याशी बरोबरी केली. रोनाल्डो सहा वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्याने २००६, २०१०, २०१४, २०२२ आणि २०२६ मध्ये प्रत्येकी एक, तर २०१८ मध्या चार असे एकूण ९ गोल केले आहेत..४१ वर्षे १३८ दिवसांच्या वयात गोल नोंदवणारा रोनाल्डो आता वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वयस्कर गोलस्कोरर ठरला आहे. या यादीत पहिल्या स्थानावर कॅमेरूनचा दिग्गज Roger Milla ( ४२ वर्ष व ३९ दिवस) आहे. रोनाल्डोने या कामगिरीसह Lionel Messi ( ३९ वर्ष व २८३ दिवस) आणि Pepe ( ३८ वर्ष व ३६३ दिवस) यांनाही मागे टाकले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.