Cristiano Ronaldo निवृत्त होतोय? बहिणीच्या दाव्याने खळबळ, पोर्तुगालच्या सुपरस्टारनेही त्यावर दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, मी आता...

Cristiano Ronaldo reacts to retirement rumours : “जोपर्यंत तो खेळत आहे, तोपर्यंत त्याचा आनंद घ्या. हे लवकरच संपणार आहे,” क्रोएशियाविरुद्धच्या राऊंड ऑफ ३२ च्या सामन्यापूर्वी पोर्तुगालच्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची बहिण कॅटिया अव्हेइरोने पोर्तुगीज मीडिया आउटलेट स्पोर्ट टीव्हीवर केलेल्या विधानाने खळबळ उडाली. पोर्तुगालने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत बाद फेरीत २-१ अशा फरकाने क्रोएशियावर विजय मिळवून आगेकूच केली. पण, या सामन्यात एकच चर्चा रंगलेली आणि ती म्हणजे रोनाल्डोच्या निवृत्तीची... पण, सामन्यानंतर रोनाल्डोने या चर्चेवर मोठं विधान केलं आहे..ही शेवटची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा?स्पोर्ट टीव्हीवर रोनाल्डोच्या निवृत्तीबद्दल बोलताना तिने खुलासा केला की, “माझ्याकडे एका विश्वसनीय सूत्राकडून मिळालेली माहिती आहे. हा त्याचा शेवटचा सामना आहे. माझा विश्वास आहे की तो आज निरोप घेणार नाही, पण तो दिवस लवकरच येईल. ही त्याची निरोपाची स्पर्धा असे, असा माझा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे याचा पुरेपूर आनंद घ्या, कारण २०० गोलनंतर असा खेळाडू शोधणे कठीण जाईल. मी पोर्तुगीज राष्ट्रीय संघाबद्दल बोलत आहे. ”.Luka Modric Inspirational Journey: बाल्कन युद्धात फुटबॉल शिकलेला योद्धा! लुका मॉड्रिचचा वर्ल्ड कप प्रवास संपुष्टात; जिद्द अन् चिकाटीची अविस्मरणीय गाथा....रोनाल्डोचे उत्तर..ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने या चर्चांना पूर्णविराम लावला.. त्याने बहिण्याचा दावा फेटाळून लावला. तो म्हणाला, "माझ्यासाठी हे सध्या महत्त्वाचे नाही. ही स्पर्धा जिंकल्यानंतर किंवा गमावल्यानंतर, माझ्याकडे याविषयी बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. मी याबाबत कुटुबियांशी चर्चा करेन आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेईन""मी आता क्षणिक भावनेच्या भरात निर्णय घेत नाही; सर्व काही शांतपणे केले जाते. सध्या माझ्यासाठी फक्त वर्तमानाचा आनंद घेणे आणि राष्ट्रीय संघाला मदत करणे महत्त्वाचे आहे,” असे ४१ वर्षीय खेळाडू पेनल्टी स्पॉटवरून आपला पहिला वर्ल्ड कप नॉकआऊट फेरीतील गोल केल्यानंतर म्हणाला..सामन्यानंतर रोनाल्डो भावनिक..या सामन्यानंतर रोनाल्डोने २१ क्रमांकाची जर्सी परिधान केली आणि आकाशाकडे पाहत डोळे पुसले. मागच्या वर्षी बरोबर आजच्या दिवशी पोर्तुगाल संघाचा खेळाडू जोटा याचे कार अपघातात निधन झाले होते आणि त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी रोनाल्डोने त्याची जर्सी परिधान केली. "सामन्यापूर्वीच आम्हाला याची कल्पना होती, तो एक खूप खास क्षण होता. आज आम्ही, आमचा संघ, आयुष्यातील योगायोगांबद्दल बोलतो, हे अविश्वसनीय आहे. आजची परिस्थिती आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे,” असे रोनाल्डो फॉक्सला म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.