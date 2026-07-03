क्रीडा

Cristiano Ronaldo निवृत्त होतोय? बहिणीच्या दाव्याने खळबळ, पोर्तुगालच्या सुपरस्टारनेही त्यावर दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, मी आता...

Cristiano Ronaldo retirement news: ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त होणार का, याबाबत पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. रोनाल्डोची बहीण कॅटिया अव्हेइरो हिने २०२६ च्या फिफा वर्ल्ड कपनंतर तो निवृत्तीचा निर्णय घेऊ शकतो, असे संकेत दिल्यानंतर चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली.
Cristiano Ronaldo retirement news

Cristiano Ronaldo retirement news

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Cristiano Ronaldo reacts to retirement rumours : “जोपर्यंत तो खेळत आहे, तोपर्यंत त्याचा आनंद घ्या. हे लवकरच संपणार आहे,” क्रोएशियाविरुद्धच्या राऊंड ऑफ ३२ च्या सामन्यापूर्वी पोर्तुगालच्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची बहिण कॅटिया अव्हेइरोने पोर्तुगीज मीडिया आउटलेट स्पोर्ट टीव्हीवर केलेल्या विधानाने खळबळ उडाली. पोर्तुगालने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत बाद फेरीत २-१ अशा फरकाने क्रोएशियावर विजय मिळवून आगेकूच केली. पण, या सामन्यात एकच चर्चा रंगलेली आणि ती म्हणजे रोनाल्डोच्या निवृत्तीची... पण, सामन्यानंतर रोनाल्डोने या चर्चेवर मोठं विधान केलं आहे.

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