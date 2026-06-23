Ronaldo: रोनाल्डोच्या फॉर्मवर लक्ष; पोर्तुगालचा आज सामना

हॉस्टन: एकेचाळीस वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या फॉर्मवर उद्या (ता. २३) विशेष लक्ष असणार आहे. पोर्तुगालचा संघ फुटबॉल विश्वकरंडकात उझबेकिस्तानशी दोन हात करणार आहे. पोर्तुगालला सलामीच्या लढतीत बरोबरीत समाधान मानावे लागले, तर कोलंबियाने उझबेकिस्तानला पराभूत केले. यामुळे आता दोन्ही देशांसाठी के गटातील ही लढत अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे..काँगो संघाने पोर्तुगाल संघाला सलामीच्या लढतीत १-१ अशा बरोबरीत रोखले. पोर्तुगाल संघासाठी हा धक्का होता. बाद फेरीत पोहोचण्यासाठी आता गटातील दोन्ही सामने महत्त्वाचे असणार आहेत..IND vs IRE T20I: टीम इंडियाशी भिडण्यासाठी नव्या कर्णधारासह आयर्लंड सज्ज! संघाची घोषणा, ३ नव्या खेळाडूंना संधी.ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला सलामीच्या लढतीत प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्याला एकही फटका टार्गेटवर मारता आलेला नाही. असे क्वचितच पाहायला मिळते. या लढतीत त्याला फक्त २५ वेळा फुटबॉलला किक मारता आली. विश्रकरंडकातील त्याची दुसरी नीचांकी कामगिरी होय..ARG vs Austria : लिओनेल मेस्सीचा विश्वविक्रमी गोल पाहिलात का? ज्याने अर्जेंटिनाला Fifa World Cup च्या पुढील फेरीत पोहोचवले Video Viral.ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला सलामीच्या लढतीत सूर गवसला नाही. यानंतरही मात्र पोर्तुगाल संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टीनेझ यांनी त्याला पाठिंबा दाखवला. ते म्हणाले, की काँगोविरुद्धच्या लढतीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडून दमदार खेळ झाला नाही. अशा वेळीही त्याला बेंचवर बसवण्याचा निर्णय मला घ्यावासा वाटला नाही. कारण रोनाल्डोच्या अनुभवाची संघाला गरज होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.