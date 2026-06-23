क्रीडा

Ronaldo: रोनाल्डोच्या फॉर्मवर लक्ष; पोर्तुगालचा आज सामना

Portugal Faces Crucial Match Against Uzbekistan: रोनाल्डोच्या फॉर्मवर सर्वांचे लक्ष लागले असून पोर्तुगाल vs उझबेकिस्तान सामना आज निर्णायक ठरणार आहे.
Ronaldo

Ronaldo

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हॉस्टन: एकेचाळीस वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या फॉर्मवर उद्या (ता. २३) विशेष लक्ष असणार आहे. पोर्तुगालचा संघ फुटबॉल विश्वकरंडकात उझबेकिस्तानशी दोन हात करणार आहे. पोर्तुगालला सलामीच्या लढतीत बरोबरीत समाधान मानावे लागले, तर कोलंबियाने उझबेकिस्तानला पराभूत केले. यामुळे आता दोन्ही देशांसाठी के गटातील ही लढत अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.

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