Cristiano Ronaldo Record: "नाद करा, पण आमचा कुठं..." ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आला अन् मैदान गाजवलं; रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्स Video Viral

Portugal vs Uzbekistan Fifa Football World Cup Marathi News: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या चाहत्यांची आज झोप आनंदाने उडणार आहे.. लिओनेल मेस्सी धडाधड गोल करतोय, पण रोनाल्डोला सूर केव्हा गवसणार? या प्रश्नाचे उत्तर स्टार फुटबॉलपटूने मंगळवारी दिले. फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने पहिल्या हाफमध्ये दोन गोल करून अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. तो सलग सहा वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला. .ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने अखेर गोल केला... काँगोविरुद्ध पहिल्या सामन्यात प्रयत्न करूनही अपयशी ठरलेल्या रोनाल्डोच्या गोलची चाहते चातकासारखी प्रतीक्षा करत होते आणि तो दिवस उजाडला. उझबेकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत रोनाल्डोने सहाव्या मिनिटाला पोर्तुगालला आघाडी मिळवून दिली. कँसेलोने उजव्या बाजूने दिलेल्या क्रॉसला गोलजाळीची दिशा देण्यासाठी रोनाल्डो उझबेकिस्तानच्या बचावपटूंना चकवून पुढे आला अन् वाऱ्याच्या वेगाने चेंडूला दिशा दिली. वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सलग सहा स्पर्धांमध्ये गोल करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला. यसह त्याने पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक ९ गोल करणाऱ्या युसेबियो यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली. ( अविश्वसनीय! रोनाल्डोचा विश्वविक्रम; मेस्सीचाही विक्रम मोडला, Video ) .वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा तो दुसरा ( ४१ वर्ष व १३८ दिवस) दुसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. या विक्रमात रॉजर मिला ( ४२ वर्ष व ३९ दिवस) हे अव्वल स्थानी आहेत. १७ व्या मिनिटाला नूनो मेंडेसने पोर्तुगालची आघाडी दुप्पट केली. नुनो मेंडेसने फ्री-किकवर जोरदार गोल केला. सर्वांना वाटले होते की हा गोल रोनाल्डो करेल, पण त्याऐवजी PSG च्या खेळाडूने ती किक मारली आणि कोणतीही चूक केली नाही. ३०व्या मिनिटाला उझबेकिस्तानचे खाते उघडले होते, परंतु तो गोल ग्राह्य धरला गेला नाही. .दुखापतीनंतर संघात परतलेल्या गानिएव्हने अप्रतिम प्रयत्न केला. त्याने २० यार्डांवरून उंच उडी मारत चेंडू जाळ्यात टाकला. मात्र, नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे व्हीएआर (VAR) याची तपासणी केली गेली आणि तो गोल अमान्य घोषित केला गेला. सूर गवसलेल्या रोनाल्डोने ३९व्या मिनिटाला दुसरा गोल केला. अत्यंत शांतपणे त्याने हा गोल केला. ब्रुनो फर्नांडिसने दिलेला अप्रतिम थ्रू-बॉल आणि रोनाल्डोने कोणतीही चूक न करता चेंडू खालच्या कोपऱ्यात सहजपणे धाडला. यासह तो पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक १० गोल करणारा खेळाडू ठरला..फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत संघासाठी सर्वात तरुण आणि सर्वात वयस्कर गोल करण्याचा मान करणाऱ्या तीन खेळाडूंमध्ये रोनाल्डो सहभागी झाला आहे. यापूर्वी मायकल लॉड्राप (डेन्मार्क) व लिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना) यांच्या नावावर हा विक्रम होता. पहिल्या हाफच्या भरपाई वेळेच्या शेवटच्या मिनिटाला रोनाल्डोने जवळपास हॅटट्रिक साधलीच होती, परंतु चेंडू गोलपोस्टवर आदळला... पोर्तुगालने पहिल्या हाफमध्ये ३-० अशी आघाडी घेतली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.