क्रीडा

PORTUGAL VS UZBEKISTAN: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे विक्रम, विक्रम, विक्रम... पोर्तुगालचा ५-० असा दणदणीत विजय, Fifa World Cup च्या बाद फेरीच्या दिशेने कूच

Portugal beat Uzbekistan 5-0 in FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने पुन्हा एकदा आपल्या महानतेची छाप उमटवली. उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात दोन गोल झळकावत त्याने विक्रमांची अक्षरशः मालिका रचली आणि पोर्तुगालला ५-० अशा दणदणीत विजयाकडे नेले. या विजयामुळे पोर्तुगालचा बाद फेरीतील प्रवेश जवळपास निश्चित मानला जात आहे.
Cristiano Ronaldo breaks multiple World Cup records against Uzbekistan

Cristiano Ronaldo breaks multiple World Cup records against Uzbekistan

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ronaldo becomes first player to score in six World Cups :

  • सहा वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू

  • पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू

  • एकाच सामन्यात दोन गोल करणारा स्पर्धा इतिहासातील वयस्कर खेळाडू

  • पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा तरुण व वयस्कर खेळाडू

ख्रिस्तियानो रोनाल्डो( Cristiano Ronaldo) जेव्हा जोमाने खेळतो, तेव्हा एक नव्हे तर अनेक विक्रम त्याच्या पायाशी लोटांगण घालतात.. हेच फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात पाहायला मिळाले. लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे मैदान गाजवत असताना रोनाल्डोला फार काही चमक दाखवता आली नव्हती आणि त्यामुळे चाहते निराश होते. पण, त्याने सर्व उणीव मंगळवारी झालेल्या सामन्यात भरून काढली. त्याने दोन गोल करून पोर्तुगालसाठी महत्त्वाच्या सामन्यात निर्णायक खेळ केला. पोर्तुगालने ५-० अशा फरकाने हा सामना जिंकून बाद फेरीच्या दिशेने कूच केली आहे.

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