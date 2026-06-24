PORTUGAL VS UZBEKISTAN: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे विक्रम, विक्रम, विक्रम... पोर्तुगालचा ५-० असा दणदणीत विजय, Fifa World Cup च्या बाद फेरीच्या दिशेने कूच

Ronaldo becomes first player to score in six World Cups : सहा वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडूपोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडूएकाच सामन्यात दोन गोल करणारा स्पर्धा इतिहासातील वयस्कर खेळाडूपोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा तरुण व वयस्कर खेळाडूख्रिस्तियानो रोनाल्डो( Cristiano Ronaldo) जेव्हा जोमाने खेळतो, तेव्हा एक नव्हे तर अनेक विक्रम त्याच्या पायाशी लोटांगण घालतात.. हेच फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात पाहायला मिळाले. लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे मैदान गाजवत असताना रोनाल्डोला फार काही चमक दाखवता आली नव्हती आणि त्यामुळे चाहते निराश होते. पण, त्याने सर्व उणीव मंगळवारी झालेल्या सामन्यात भरून काढली. त्याने दोन गोल करून पोर्तुगालसाठी महत्त्वाच्या सामन्यात निर्णायक खेळ केला. पोर्तुगालने ५-० अशा फरकाने हा सामना जिंकून बाद फेरीच्या दिशेने कूच केली आहे..पहिला हाफ रोनाल्डोमय...पहिल्या सामन्यात काँगोकडून १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानणारा पोर्तुगालचा संघ आज आक्रमक भूमिकेतच होता. सुरुवातीच्या काही मिनिटांत गोल थोडक्यात हुकल्यानंतर रोनाल्डोने सहाव्या मिनिटाला पहिला गोल केला. उझबेकिस्तानच्या बचावफळीला चकवून त्याने भन्नाट गोल केला. त्यानंतर १७ व्या मिनिटाला फ्री किक तो घेईल असे वाटले होते आणि त्याला रोखण्यासाठी उझबेकिस्तानची सर्व बचावफळी कामाला लागलेली, परंतु नुनो मेडेसने ती घेतली अन् पोर्तुगालची आघाडी २-० अशी वाढवली..Cristiano Ronaldo Record: ६० वर्ष एकाच व्यक्तीच्या नावे होता विक्रम, रोनाल्डोने ३३ मिनिटांत मोडला! गोलरक्षकाला गंडवलं Video तुफान Viral.. मेस्सीही मागे पडला.रोनाल्डो सातत्याने गोल प्रयत्न करताना दिसला आणि थोडक्यात संधी हुकल्यावर चाहत्यांचे ओहहssss ओहहsss ऊहहssss ने स्टेडियमचा माहोल तयार होत होता. ३९ व्या मिनिटाला रोनाल्डोने संधी साधली अन् अप्रतिम गोल केला. या गोलसह तो पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक १० गोल कराणारा खेळाडू ठरला. त्याने युसेबियो ( १९६६) यांचा विक्रम मोडला. पोर्तुगालसाठी या स्पर्धेत गोल करणारा तो सर्वात तरूण ( २१ वर्ष व १३२ दिवस) व सर्वात वयस्कर ( ४१ वर्षे १३८ दिवस) खेळाडू ठरला. .पोर्तुगालने पहिल्या ४५ मिनिटांत निर्विवाद वर्चस्व गाजवताना ३-० अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या हाफमध्ये रोनाल्डोने हॅटट्रिकसाठी जोर लावला आणि ७४ व्या मिनिटाला पोर्तुगालचा कर्णधाराने गोलच्या दिशेने मारलेला व्हॉली शॉट उझबेकिस्तानच्या गोलरक्षकाने पुन्हा एकदा यशस्वीपणे अडवला. रोनाल्डोला काही करून हॅटट्रिक साधायची होती. तपूर्वी अब्दुवोहिद नेमाटोव्हच्या स्वयंगोलने पोर्तुगालची आघाडी ४-० अशी मजबूत केली. राफाएल लिओने ८७ व्या मिनिटाला गोल करून पोर्तुगालचा ५-० असा विजय पक्का केला. भरपाई वेळेच्या शेवटच्या सेंकदात रोनाल्डो हॅटट्रिकसाठी गेला, परंतु थोडक्यात हुकला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.