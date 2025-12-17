IPL Auction : जडेजाची कॉपी! CSKने उगाच १४ कोटी नाहीत मोजले, प्रशांत वीरचे Six एकदा बघाच... Video Viral

आयपीएल २०२६ साठी काल लिलाव पार पडला. या लिलावात अनकॅप खेळाडूंवर मोठ्या प्रमाणात बोली लावण्यात आली. सीएसकेनेही १४.२० कोटी रुपये देऊन प्रशांत वीर आणि तेवढ्याच किंमतीत कार्तिक शर्मा या अनकॅप खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतलं. मात्र, आता यावरून विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. एका अनकॅप खेळाडूला १४ कोटी रुपयात खरेदी करणं योग्य आहे का? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे..अशातच प्रशांत वीरचा षटकार मारतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत त्याची षटकार मारण्याची क्षमता बघता सीएसकेने उगाच १४ कोटी नाही मोजले, हे देखील स्पष्ट होतं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या लिलावापूर्वी जडेजाला चेन्नईने राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड केले. त्यामुळे त्यांना अष्टपैलू खेळाडू हवा आहे. प्रशांत वीरकडे जडेजाची रिप्लेसमेंट म्हणून बघितलं जातं आहे..IPL 2026 Auction : १९ वर्षीय आयुष, कार्तिक, २०चा प्रशांत वीर, २२ वर्षांचा ब्रेव्हिस; पण ४५ वर्षांचा MS Dhoni 'धुरंधर'; Memes व्हायरल.प्रशांतने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ आणि २३ वर्षांखालील स्टेट ए ट्रॉफी स्पर्धेत मिळून ६ सामने खेळले. याशिवाय त्याने ९ टी२० सामन्यात आत्तापर्यंत १६७ च्या स्ट्राईक रेटने ११२ धावा केल्या आहेत आणि १२ विकेट्सही घेतल्या आहेत. याशिवाय त्याने उत्तर प्रदेश टी२० लीग स्पर्धेतील आपल्या कौशल्याची झलक दाखवली. या स्पर्धेत तो सर्वोत्तम खेळाडूही राहिला आहे. त्याने १० डावात ६४ च्या सरासरीने आणि १५५ च्या स्ट्राईक रेटने ३२० धावा केल्या. तसेच ८ विकेट्सही घेतल्या होत्या..IPL 2026 Auction: कॅमेरॉन ग्रीनसाठी ऐतिहासिक बोली! KKR अन् CSK मध्ये जोरदार रस्सीखेच; बनला सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू.दरम्यान, काल झालेल्या लिलावात अष्टपैलू प्रशांत वीर सीएसकेने १४.२० कोटी रुपयांची बोली लावली. त्याची बेस प्राईज ३० लाख इतकी होती. त्याच्यासाठी आधी लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्सने प्रयत्न केले. पण नंतर चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघात चुरस रंगली. अखेर चेन्नई सुपर किंग्सने तब्बल १४.२० कोटी रुपयांत त्याला आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतलं. तो सर्वात महागडा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.