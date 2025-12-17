क्रीडा

IPL Auction : जडेजाची कॉपी! CSKने उगाच १४ कोटी नाहीत मोजले, प्रशांत वीरचे Six एकदा बघाच... Video Viral

Prashant Veer Six Video Viral : सीएसकेने खरेदी केलेल्या प्रशांत वीरचा षटकार मारतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात त्याची षटकार मारण्याची क्षमता बघता सीएसकेने उगाच १४ कोटी नाही मोजले, हे देखील स्पष्ट होतं आहे.
Shubham Banubakode
आयपीएल २०२६ साठी काल लिलाव पार पडला. या लिलावात अनकॅप खेळाडूंवर मोठ्या प्रमाणात बोली लावण्यात आली. सीएसकेनेही १४.२० कोटी रुपये देऊन प्रशांत वीर आणि तेवढ्याच किंमतीत कार्तिक शर्मा या अनकॅप खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतलं. मात्र, आता यावरून विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. एका अनकॅप खेळाडूला १४ कोटी रुपयात खरेदी करणं योग्य आहे का? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

