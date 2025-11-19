फक्त दीड लाख लोकसंख्या असलेला देश फीफा वर्ल्डकपसाठी पात्र; प्रशिक्षकाच्या अनुपस्थितीत घडवला इतिहास

जगातला सर्वात कमी लोकसंख्येच्या देशांपैकी एक असलेल्या कुराकाओनं इतिहास घडवलाय. कॅरेबियन बेटांतील एक बेट असलेल्या कुराकाओ देश फीफा वर्ल्ड कप २०२६साठी पात्र ठरला आहे. अवघी दीड लाख लोकसंख्या असलेला देश फीफा वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरण्याची ही पहिलीच घटना आहे. पात्रता फेरीत ग्रुप बीमध्ये कुराकाओ टॉपवर होता. संघाचे १२ गुण असून जमैकापेक्षा १ गुण जास्त होता. तर ग्रुपमध्ये त्रिनिदाद अँड टोबॅगो तिसऱ्या स्थानी आहे. तर बर्म्युडा अजूनही खातं उघडू शकलेला नाही..किंग्स्टनमध्ये पात्रता फेरीत झालेल्या सामन्यात कुराकाओनं यजमान जमैकाला ०-० असं रोखत इतिहास घडवला. या देशाची लोकसंख्या फक्त दीड लाख असून फीफा वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरल्यानंतर देशात जल्लोष साजरा केला जात आहे. कुराकाओचे मुख्य प्रशिक्षक डिक एडवोकाट त्यांच्या कौटुंबिक कारणामुळे घरी परतले असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत संघाने केलेली ही कामगिरी अतुलनिय ठरलीय..IND vs SA: गौतम गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढून टाकायचं का? सौरव गांगुली म्हणतोय, ' याक्षणी तरी...'.जमैकातील स्टेडियममध्ये फूटबॉल प्रेमींनी जमैकाच्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी गर्दी केली होती. मात्र घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या जमैकाला कुराकाओच्या संरक्षण फळीला भेदता आलं नाही. पहिल्या हाफमध्ये त्यांनी वर्चस्व राखलं होतं. तर दुसऱ्या हाफमध्ये संधी मिळूनही गोलमध्ये रुपांतर करता आलं नाही..कुराकाओ आणि जमैका यांच्यात ९० मिनिटं रंगलेल्या सामन्यात दोन्ही संघांनी गोल करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. मात्र एकही गोल होऊ शकला नाही. सामना संपल्याची शिट्टी वाजवताच त्यांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. सामन्याचा निकाल फक्त ड्रॉ नव्हता तर कुराकाओचं स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं होता..पुढच्या वर्षी जून-जुलै महिन्यात फीफा वर्ल्ड कप होणार आहे. या स्पर्धेत जगातील ४८ संघ उतरणार आहेत. कुराकाओने फीफासाठी पात्र ठरत आइसलँडला मागं टाकलं आहे. आइसलँड २०१८मध्ये पात्र ठरला होता. तेव्हा त्यांची लोकसंख्या ३.५ लाख इतकी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.