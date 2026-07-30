क्रीडा

Commonwealth Games 2026: नाशिकच्या दिलीप गावितला 'सुवर्ण'; Goosebumps आणणारा Video! २ रौप्यपदकांसह भारताने सहाव्या दिवशी पक्की केली ६ पदकं

Commonwealth Games 2026 India medal winners Day 6: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या सहाव्या दिवशी भारताने दमदार कामगिरी करत पदकांची कमाई सुरूच ठेवली. नाशिकचा दिलीप महादू गावित याने पॅरा अॅथलेटिक्समधील पुरुषांच्या १०० मीटर टी४७ प्रकारात सुवर्णपदक जिंकत भारताचा अभिमान उंचावला.
Dilip Mahadu Gavit wins gold in Commonwealth Games

Dilip Mahadu Gavit wins gold in Commonwealth Games

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Nashik's Dilip Mahadu Gavit wins gold in Commonwealth Games : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या सहाव्या दिवशी भारतीय खेळाडूंनी एक सुवर्ण व दोन रौप्यपदकांची कमाई केली, तर बॉक्सिंगपटूंनी सहा पदकं निश्चित केली. नाशिकच्या दिलिप गावित याने पुरुषांच्या १०० मीटर पॅरा T47 शर्यतीत १०.७१ सेकंद अशी विक्रमी वेळ नोंदवत सुवर्णपदक जिंकले. ही कामगिरी करत त्याने राष्ट्रकुल खेळांमधील एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. याच शर्यतीत भारताच्याच मोहम्मद बासिलने रौप्यपदक पटकावले. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्समध्ये सुवर्ण जिंकणारा दिलीप हा पहिले भारतीय पुरुष पॅरा ॲथलीट ठरला आहे. या शिवाय श्रीशंकर मुरलीने पुरुषांच्या लांब उडीत रौप्य पदक पटकावले.

Loading content, please wait...
Nashik
sports
Athletes
athlete
athlete from Maharashtra
COMMONWEALTH GAMES