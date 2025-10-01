क्रीडा

Pro Kabaddi 12: नो हँडशेक ड्रामा! हरियाना स्टीलर्सने हास्तांदोलन टाळण्यावेळी काय झालं होतं? दबंग दिल्लीचा कर्णधार म्हणतोय...

Ashu Malik on No Handshake Drama: प्रो कबड्डीमध्ये दबंग दिल्लीने शेवटच्या क्षणी हरियाना स्टिलर्सवर विजय मिळवला होता, पण नंतर हरियानाने हस्तांदोलन टाळले होते. यावर दिल्लीचा कर्णधार आशू मलिकने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Summary

  • प्रो कबड्डी १२ व्या हंगामात हरियाना स्टिलर्स आणि दबंग दिल्ली सामन्यानंतर नो हँडशेक ड्रामा झाला.

  • दिल्लीने ३८-३७ ने विजय मिळवला, पण हरियानाच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळले.

  • दिल्लीचा कर्णधार आशू मलिकने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

