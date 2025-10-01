Pro Kabaddi 12: नो हँडशेक ड्रामा! हरियाना स्टीलर्सने हास्तांदोलन टाळण्यावेळी काय झालं होतं? दबंग दिल्लीचा कर्णधार म्हणतोय...

प्रो कबड्डी १२ व्या हंगामात हरियाना स्टिलर्स आणि दबंग दिल्ली सामन्यानंतर नो हँडशेक ड्रामा झाला. दिल्लीने ३८-३७ ने विजय मिळवला, पण हरियानाच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळले. दिल्लीचा कर्णधार आशू मलिकने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..मंगळवारी प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात हरियाना स्टिलर्स आणि दबंग दिल्ली संघात सामना झाला. अंत्यत रोमांचक झालेल्या या सामन्यानंतर मात्र मोठा ड्रामा झाला. दिल्लीने या सामन्यात हरियानाला ३८-३७ अशा फरकाने पराभूत केले. पण या सामन्यानंतर हरियाना स्टिलर्सच्या संघातील खेळाडूंनी आणि प्रशिक्षक मनप्रीत सिंग यांनी दबंग दिल्लीच्या खेळाडूंसोबत आणि पंचांसोबत हस्तांदोलन केलं नव्हतं. यावर आता दिल्लीचा कर्णधार आशू मलिकने भाष्य केले आहे..Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनचा बंगाल वॉरियर्सवर दणदणीत विजय; आदित्य - पंकजची चमकदार कामगिरी.या सामन्यात दंबंग दिल्लीकडून नीरज नरवालने त्यांच्या शेवटच्या रेडमधून बोनस पाँइंट मिळवला होता. त्यामुळे त्यांचे ३८ पाँइंट्स झाले होते. यानंतर हरियानाकडून आशिष नरवालने झटपट रेड करून एक पाँइंट मिळवला. त्यानंतर घड्याळात १ सेकंद शिल्लक असल्याचे दिसत होते, त्यामुळे दिल्लीने आणखी एक रेड करायला हवी होती, असं हरियानाचं म्हणणं होतं. मात्र, पंचांनी शिट्टी वाजवली आणि सामना थांबवला होता. मात्र पंचांच्या या निर्णयावर हरियानाचा कर्णधार जयदीप आणि प्रशिक्षक मनप्रीत प्रचंड भकडले. त्यांनी दिल्लीकडून शेवटच्या रेडची मागणी केली, पण पंचांनी नकार दिला. त्यामुळे चिडलेल्या हरियाना स्टिलर्सने हात न मिळवण्याचा निर्णय घेतला..दरम्यान, या घटनेवर बरीच चर्चा झाली. सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आता यावर जिओस्टारच्या मिडिया डे दरम्यान ई सकाळशी बोलताना आशू मलिकने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याला त्यावेळी नेमकं काय झालं होतं, असं विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'माहित नाही की समोरच्या संघाने हँडशेक का केलं नाही. आम्ही तर हँडशेक करायला गेलो होतो. ते कशावरून भांडत होते माझ्याशी, काय माहित. समोरच्या संघाची तर यात चूक आहेच. सर्वांना तर असंच वाटलं की त्यांनी मुद्दाम असं केलं, मग कारण काहीही असलं तरी. सोशल मीडियावरही टीका झाली. हे चूक आहे, हँडशेक करायला हवं होतं.'.तसेच जेव्हा सामन्यावेळी भावना मनाचा ताबा घेतात आणि तुमच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा संघाला कशाप्रकारे सांभाळतो, असं विचारल्यानंतर आशू म्हणाला, 'जेव्हा खेळाची गती वाढते आणि आक्रमकता वाढते, तेव्हा आम्ही टाईमआऊटचा वापर करतो. कोच आम्हाला समजावतात आणि खूप आक्रमकता असेल, तर थोडं शांत करतात. आणि गेमही खूप वेगवान झाला असेल, तर त्याची गती थोडी कमी करण्यासाठी मग टाईमआऊटचा वापर करतो.'.Pro Kabaddi: प्रो कबड्डी लीग आजपासून चेन्नईत रंगणार; १० ऑक्टोबरपर्यंत दम घुमणार, यूपी गुजरात, हरियाणा दिल्लीमध्ये सलामीच्या लढती.दरम्यान, चेन्नईमध्ये पुन्हा एकदा ७ ऑक्टोबर रोजी हरियाना स्टिलर्स आणि दबंग दिल्ली यांच्यात सामना रंगणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या राड्यानंतर आता या सामन्याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. या सामन्याबद्दल बोलताना आशू म्हणाला आता त्यावेळी कसं खेळू, हे तेव्हाच कळेल. कोच सांगतील कसं खेळायचं. गेल्या सामन्यात काही चूका झाल्या होत्या, योजना थोड्या गडबडल्या होत्या. पण पुढच्या सामन्यात असं होणार नाही, त्यावेळी काही बदल पाहायला मिळेल.सध्या दबंग दिल्ली ९ सामन्यांनंतर १६ गुणांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यांनी ८ सामने जिंकले असून १ सामना पराभूत झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.