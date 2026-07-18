क्रीडा

Donald Trump: FIFA फायनलमध्ये ट्रम्पची एंट्री! विजेत्या खेळाडूंना मिळणार सोन्याची खास अंगठी

Donald Trump to Present the FIFA Trophy: फिफा विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहणार असून त्यांच्या हस्ते विजेत्या संघाला करंडक प्रदान केला जाणार आहे. यंदा विजेत्या खेळाडूंना विशेष सुवर्ण अंगठ्याही दिल्या जाणार आहेत.
Donald Trump to Present the FIFA Trophy

Donald Trump to Present the FIFA Trophy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेला विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी रंगणार असून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित रहाणार आहेत. फिफाही विजेत्या संघाला सुवर्ण मुलामा असलेली अंगठी देणार आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
fifa
Football News In Marathi
Football Marathi News
Football
FIFA World Cup