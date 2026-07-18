Donald Trump: FIFA फायनलमध्ये ट्रम्पची एंट्री! विजेत्या खेळाडूंना मिळणार सोन्याची खास अंगठी

न्यूयॉर्क : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेला विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी रंगणार असून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित रहाणार आहेत. फिफाही विजेत्या संघाला सुवर्ण मुलामा असलेली अंगठी देणार आहे..विजयी अंगठी विजेत्या संघाला देणे, ही अमेरिकेतील स्पोर्ट्सची परंपरा आहे. एनएफएल सुपर बॉल विजेत्यांना अशा प्रकारची अंगठी दिली जाते. विजेत्या संघातील प्रत्येक खेळाडू अंगठीचा मानकरी ठरेल, त्यासाठी ३० अंगठ्या तयार करण्यात आल्या आहेत. अंगठीवर विश्वकरंडकाची छोटी प्रतिकृती असून कोरीव कामही करण्यात आलेले आहे..FIFA World Cup 2026: बेल्जियमने अमेरिकेला घरात घुसून हरवले; मग रोमेलु लुकाकूनं 'ट्रम्प डान्स' करत डिवचलं; Viral Video.ट्रम्प यांच्या हस्ते करंडकडोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हस्ते विजेत्या संघाला विश्वकरंडक देण्यात येणार आहे. स्पर्धा कॅनडा आणि मेक्सिकोसह अमेरिकेत होत असूनही ट्रम्प आतापर्यंत झालेल्या १०२ सामन्यांपैकी एकाही सामन्याला उपस्थित नव्हते. अमेरिका संघाने उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली होती; परंतु त्यांच्या सामन्यासाठीही ट्रम्प उपस्थित नव्हते..हवामानाचा परिणाम नाहीकॅनडामधील वणव्यांमुळे हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असल्याचा न्यूयॉर्कमध्ये हवामानाचा इशारा दिला आहे; परंतु न्यू जर्सी येथील मेटलाइफ स्टेडियममधील अंतिम सामन्यावर त्याचा परिणाम होईल, असे कोणतेही संकेत नाहीत.अंतिम सामन्यासाठी ट्रम्प उपस्थित राहण्याच्या वृत्ताला फिफा अध्यक्ष इन्फांटिनो यांनीही दुजोरा दिला. इन्फांटिनो आणि ट्रम्प यांचे मैत्रीचे नाते आहे..अमेरिकेचा खेळाडू फोलार्नी बालोगुनी याच्या रेड कार्डबाबत फेरविचार करा, असे केवळ वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आणि लगेचच फिफाने त्याला पुढील सामन्यात खेळण्यास परवानगी दिली होती; मात्र स्वित्झर्लंडकडून अमेरिकेचा १-४ असा पराभव झाला होता..FIFA World Cup: फिफा अध्यक्ष इन्फांटिनो यांची चौकशी करा!; युरोपियन संसदेतील डझनभर खासदारांची मागणी.रेड कार्ड रद्द करण्याचा हा एकमेव अपवाद वगळता यलो कार्ड रद्द करण्याबाबत करण्यात आलेली कोणतीही मागणी फिफाने मान्य केलेली नाही. अमेरिकेत होत असलेल्या सुपर बॉल, यूएस ओपन टेनिस, एनबीए अंतिम सामना, रायडर कप अशा मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम सामन्यांना ट्रम्प उपस्थित राहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.