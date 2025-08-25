क्रीडा

भारतीय संघाला स्पॉन्सर करू शकणार नाही, Dream11ने मोडला BCCIसोबतचा करार; आशिया कपसाठी जर्सीवर कोणाचं नाव?

Team India Sponsership : ड्रीम ११ कंपनी आता भारतीय क्रिकेट संघाला स्पॉन्सर करू शकणार नाही अशी माहिती कंपनीकडून बीसीसीआयला देण्यात आलीय. आता आशिया कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाला नवा स्पॉन्सर शोधावा लागेल.
Team India Jersey Sponsor Changes Dream11 Withdraws from Deal
Team India Jersey Sponsor Changes Dream11 Withdraws from DealEsakal
सूरज यादव
Updated on

ऑनलाइन गेमिंग अॅपबाबत सरकारने कायदा लागू केला. यानंतर भारतात सर्व प्रकारच्या गेमिंग अॅपवर बंदी घालण्यात आलीय. याचा फटका ड्रीम ११ या अॅपलासुद्धा बसला आहे. ड्रीम ११ कंपनी आता भारतीय क्रिकेट संघाला स्पॉन्सर करू शकणार नाही अशी माहिती कंपनीकडून बीसीसीआयला देण्यात आलीय. आता आशिया कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाला नवा स्पॉन्सर शोधावा लागेल.

Loading content, please wait...
Cricket
BCCI
Team India
Dream11 Fantasy Tips
Dream11 Prediction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com