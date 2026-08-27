Duleep Trophy: तळाच्या फलंदाजांकडून निराशा; दुलीप करंडक; पश्चिम विभागाचा पराभव

बंगळूर: विजयाची संधी निर्माण झालेल्या पश्चिम विभागाला दुलीप करंडक सामन्यात तळाच्या फलंदाजांनी निराश केल्यामुळे पराभव स्वीकारावा लागला. उत्तर विभागाने ५२ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरी गाठली..विजयासाठी २८६ धावांचे आव्हान मिळालेल्या पश्चिम विभागाकडून मुशीर खान (९६) आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड (६६) यांनी काल झुंझार फलंदाजी करून विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या; परंतु दिवसअखेर सात बाद २२० अशी अवस्था झाली होती, तरी पुढचे फलंदाज अष्टपैलू क्षमतेचे असल्यामुळे विजयाच्या आशा कायम होत्या..Parel-Chinchpokli: ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान राडा! धक्काबुक्की, दगडफेक अन् धार्मिक घोषणाबाजी; परळ-चिंचपोकळीत तणाव, Video Viral.शम्स मुलानी, तनुष कोटियन आणि शार्दल ठाकूर या मुंबईकर खेळाडूंनी फलंदाजीत आपला ठसा उमटवलेला आहे. आज मात्र हे सर्व जण अपयशी ठरले आणि कालच्या सात बाद २२० वरून पश्चिम विभागाचा डाव २३४ धावांवरच संपुष्टात आला. या पराभवामुळे पश्चिम विभाग संघाचे आव्हान येथेच संपुष्टात आले. दुसऱ्या सामन्यात पूर्व विभागाने उत्तर-पूर्व विभागाचा २१० धावांनी पराभव करून त्यांनीही उपांत्य फेरी गाठली..MPSC Paper Leak : पेपरफुटीला लव्ह स्टोरी नाही, सत्ताधारी जबाबदार; काँग्रेस नेत्याचा गंभीर आरोप.संक्षिप्त धावफलकउत्तर विभाग, पहिला डाव ः २५१ आणि दुसरा डाव ः २२२. पश्चिम विभाग, पहिला डाव ः १८७ आणि दुसरा डाव ः २३४ (मुशीर खान ९६, ऋतुराज गायकवाड ६६, उर्विल पटेल २५, शम्स मुलानी २, तनुष कोटियन ०, तुषार देशपांडे ५, शार्दुल ठाकूर नाबाद ०, अबिद मुश्ताक २२-४-६०-४, अर्शदीप सिंग ७-०-४०-१, अंशूल कंबोज ८-०-३७-१, निशांत सिंधू १५.३-१-५९-२, सुनील कुमार १-०-१२-०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.