क्रीडा

Duleep Trophy: तळाच्या फलंदाजांकडून निराशा; दुलीप करंडक; पश्चिम विभागाचा पराभव

West Zone Suffer 52-Run Defeat in Duleep Trophy: मुशीर खान आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्या झुंजार खेळानंतर तळाच्या फलंदाजांना मोठी भागीदारी करता न आल्याने पश्चिम विभागाचे आव्हान संपुष्टात आले.
Duleep Trophy

Duleep Trophy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: विजयाची संधी निर्माण झालेल्या पश्चिम विभागाला दुलीप करंडक सामन्यात तळाच्या फलंदाजांनी निराश केल्यामुळे पराभव स्वीकारावा लागला. उत्तर विभागाने ५२ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरी गाठली.

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