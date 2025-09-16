भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंगच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ईडीने पुन्हा एकदा युवराज सिंगला समन्स पाठवलं आहे. २३ सप्टेंबर रोजी त्याची चौकशी होणार आहे. ऑनलाईन बेटिंग अॅपच्या प्रमोशन प्रकरणात ही चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हरभजन सिंग, सुरेश रैना, रॉबिन उतप्पा, यासारख्या मोठ्या क्रिकेटपटूंची नावं या प्रकरणात पुढे आली आहेत. अशातच आता युवराजला चौकशी साठी बोलवण्यात आल्याने विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1xbet या ऑनलाईन बेटिंग अॅपच्या प्रमोशन संदर्भात ही चौकशी होणार आहे. यासाठीच युवराज सिंगला समन्स पाठवण्यात आलं आहे. २३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील ईडीच्या मुख्यालयात ही चौकशी होणार असल्याचं ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आहे. युवराज सिंग व्यतिरिक्त, रॉबिन उतप्पा, आणि सोनू सूद यांनाही चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं आहे..Yuvraj Singh Sister: कोण आहे युवराजची बहीण? 'या' खेळात करतेय भारताचं प्रतिनिधित्व; जाणून घ्या तिच्याबद्दल.मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ सप्टेंबर रोजी रॉबिन उतप्पा आणि २४ सप्टेंबर रोजी सोनू सुदची चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात यापूर्वी सुरेश रैना आणि शिखर धवनची चौकशी करण्यात आली आहे. अशातच आता रॉबिन उतप्पा आणि युवराज सिंगची चौकशी होणार आहे..ईडीच्या मते, 1xBet हे प्लॅटफॉर्म अवैध सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देत आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे वेब लिंक आणि QR कोडद्वारे युजर्सना अवैध सट्टेबाजी साइटवर पाठवलं जातं. हे सरळसरळ भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन आहे. हे प्लॅटफॉर्म स्वत:ला स्किल-बेस्ड गेम म्हणून सादर करतात, परंतु प्रत्यक्षात रिग्ड अल्गोरिदमचा वापर करून याद्वारे जुगार खेळला जातो..Yuvraj Singh: त्या वेळी ‘बाहेरचा आवाज’ बंद केला होता; २०११ मधील विश्वकरंडक विजेतेपदाची युवराज सिंगकडून आठवण.दरम्यान, युवराज सिंग व्यक्तीरिक्त इतरही अनेक खेळाडूंची नावं या प्रकरणात पुढे आली आहे. ईडीने यापूर्वी हरभजन सिंग, सुरेश रैना, रॉबिन उतप्पा या खेळाडूंना समन्स पाठवलं आहे. यापैकी सुरेश रैनाची यापूर्वीदेखील चौकशी झाली आहे. या अॅपच्या प्रमोशनसाठी विविध कंपन्यांना ५० कोटी रुपयें दिल्याचं तपासात पुढे आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.