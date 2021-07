ENG vs IND : इंग्लंडला मदत करणं टीम इंडियाच्या आलं अंगलट

England vs India Test : इंग्लंड दौऱ्यावर असलेल्या टीम इंडियाला आणखी एक धक्का बसला आहे. राखीव गोलंदाजापैकी आवेश खाननंतर आता युवा अष्टपैलू वाशिंग्टन सुंदर (Washingotn Sundar is ruled out) यानेही इंग्लंड दौऱ्यातून माघार घेतलीये. 4 ऑगस्टपासून भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मोठ्या मालिकेपूर्वी टीम इंडियातील दुसऱ्या खेळाडूवर दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेण्याची वेळ आलीये. (Eng vs Ind Indian Cricket Team Young Allrounder Ruled Out Of England Tour Marathi latest News) आवेश खान याच्या डाव्या हाताचा अंगठा फॅक्चर असून अशीच दुखापत वाशिंग्टन सुंदरलाही झाली आहे. त्याच्या दुखापतीसंदर्भात अधिक माहिती समोर आली नसली तरी बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही खेळाडू कसोटीसाठी उपलब्ध असणार नाहीत. वाशिंग्टन सुंदरला दुखापतीतून सावरण्यासाठी जवळपास 6 आठवड्यांचा अवधी लागणार असून तो मालिकेला मुकणार आहे. त्याच्यापूर्वी राखीव खेळाडू असलेल्या आवेश खान स्पर्धेला मुकणार असल्याची बातमी आली होती.

हेही वाचा: Olympics : 'सुपर मॉम'कडून पदकी 'पंच'ची अपेक्षा

दोन्ही खेळाडू डरहम काउंटी क्रिकेट क्लबकडून तीन दिवसांच्या सराव सामन्यासाठी मैदानात उतरले होते. ईसीबीने भारतीय क्रिकेट संघासोबतच्या प्रॅक्टिस मॅचमध्ये 11 खेळाडू मैदानात उतरण्यास असमर्थता दर्शवली होती. त्यामुळे दोघांना डरहम काउंटी क्रिकेट क्लबच्या संघात जागा मिळाली होती. आवेश खानने या सामन्यात उत्तम गोलंदाजी केल्याचेही पाहायला मिळाले. पण हनुमा विहारीचा एक चेंडू अडवताना आवेश खान दुखापतग्रस्त झाला. या दोघांपूर्वी शुभमन गिल दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेत मायदेशी परतला होता.

हेही वाचा: रैनाच्या 'ब्राह्मण' वक्तव्यावरुन वाद; सोशल मीडियावर संताप

भारतीय संघासमोर यामुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. शुभमन गिल दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर टीम मॅनेजमेंटने बीसीसीआयकडे पर्यायी खेळाडूची मागणी केली होती. मात्र ती मान्य झाली नव्हती. आता आणखी दोन खेळाडू जायबंदी झाल्यानंतर बीसीसीआय काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. इंग्लंड दौऱ्यावर 24 सदस्यीय संघाची निवड करण्यात आली होती. आता संघात सिलेक्शनसाठी 21 जण उपलब्ध असतील.