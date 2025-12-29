Hugh Morris Passes Away : इंग्लंडच्या माजी दिग्गज क्रिकेटपटूचं निधन; ६२ व्या वर्षी अखेरचा श्वास...

Hugh Morris Death: इंग्लडचे माजी क्रिकेटपटू तथा इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाचे (ECB) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यू मॉरिस यांचं निधन झालं आहे. ६२ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही वर्षांपासून ते आजारी होते. त्यांना आतड्यांचा कॅन्सर झाला होता. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र, रविवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. ग्लॅमॉर्गन क्रिकेट क्लबने रविवारी यासंदर्भात माहिती दिली आहे..ह्यू मॉरिस यांनी १९९१ मध्ये इंग्लंडसाठी तीन कसोटी सामने खेळले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी कर्णधार म्हणून त्यांन ग्लॅमॉर्गन संघाला संडे लीगचे विजेतेपद मिळवून दिले. खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपल्यानंतर मॉरिस यांनी ECB मध्ये विविध वरिष्ठ पदांवर काम केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर, २००७ मध्ये त्यांनी इंग्लंड संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली..India vs England Women Cricket: लॉर्ड्सवर मोहीम फत्ते करण्याची संधी; भारतीय महिलांचा आज इंग्लंडविरुद्ध दुसरा सामना.मॉरिस व्यवस्थापकीय संचालक असताना इंग्लंड पुरुष क्रिकेट संघ कसोटी क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला. तसेच तीन अॅशेस मालिका जिंकल्या. याशिवाय इंग्लडने २०१०चा टी-२० विश्वचषकही जिंकला. अशातच जानेवारी २०२२ मध्ये मॉरिस यांना आतड्यांच्या कर्करोगाचे निदान झाले. उपचारादरम्यान कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्यासाठी त्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये वेल्श काउंटीतील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला..India Vs England Women Cricket: सामना गमावला; पण टी-२० मालिकेत यश, शेफालीची ७५ धावांची झुंज अपयशी.“ह्यू यांच्या निधनाची बातमी दुःखद आहे. ग्लॅमॉर्गन काउंटी क्रिकेट क्लबमधील प्रत्येकजण त्यांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. ही कधीही भरून न येणारी क्षती आहे. खेळाडू आणि प्रशासक म्हणून त्यांनी इंग्लंडचं प्रतिनिधीत्व केलं. त्यांनी आमच्यासाठी एक अत्यंत मोलाचा वारसा मागे ठेवला आहे”, अशी प्रतिक्रिया ग्लॅमॉर्गनचे प्रमुख डॅन चेरी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.