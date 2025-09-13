क्रीडा

ENG vs SA 2nd T20 : इंग्लंडचा T20I मधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मिळवला; नोंदवले एकापेक्षा सरस रेकॉर्ड

England vs South Africa 2nd T20I : या सामन्यात इंग्लंडने टी-२० त पहिल्यांदाच 300 धावांचा टप्पा ओलांडला, तर दक्षिण आफ्रिकेला या सामन्यात लाजीरवाण्या पराभव स्वीकारावा लागला.
Shubham Banubakode
England crushed South Africa by 146 runs in the 2nd T20I, their biggest victory in T20I history : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेचा 146 धावांनी दारुण पराभव केला. याशिवाय त्यांनी टी-२० क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाचीही नोंद केली. या सामन्यात इंग्लंडने टी-२० त पहिल्यांदाच 300 धावांचा टप्पा ओलांडला, तर दक्षिण आफ्रिकेला या सामन्यात लाजीरवाण्या पराभव स्वीकारावा लागला.

