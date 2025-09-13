ENG vs SA 2nd T20 : इंग्लंडचा T20I मधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मिळवला; नोंदवले एकापेक्षा सरस रेकॉर्ड

England crushed South Africa by 146 runs in the 2nd T20I, their biggest victory in T20I history : इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेचा 146 धावांनी दारुण पराभव केला. याशिवाय त्यांनी टी-२० क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाचीही नोंद केली. या सामन्यात इंग्लंडने टी-२० त पहिल्यांदाच 300 धावांचा टप्पा ओलांडला, तर दक्षिण आफ्रिकेला या सामन्यात लाजीरवाण्या पराभव स्वीकारावा लागला. .खरं तर पहिल्या टी-२० सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दुसऱ्या सामना जिंकत मालिका खिशात घालण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरला होता. पण इंग्लंडच्या फलंदाजांनी त्यांची ही अपेक्षा काही मिनिटांतच धुळीस मिळवली. फील सॉल्ट आणि जॉस बटलर यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर इंग्लंडने 20 षटकांत 2 बाद 304 धावांचा डोंगर उभारला..Ind vs england 5th Test : ''आजच्या काळात अशा चुका परवडणाऱ्या नाहीत''; आर. अश्विनने गिलच्या चुकांवर ठेवलं बोट,संघाच्या रणनीतीवर व्यक्त केली तीव्र नाराजी....प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 16.1 षटकांत 158 धावांवर आटोपला. इंग्लंडच्या 304 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी आक्रमक सुरुवात केली. कर्णधार एडन मार्करम आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज रायन रिकल्टन यांनी पहिल्या विकेटसाठी 22 चेंडूंमध्ये 50 धावांची भागीदारी केली. मात्र, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा डाव पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला..कर्णधार मार्करमने 20 चेंडूंमध्ये 4 षटकार आणि 2 चौकारांसह 41 धावा केल्या. तर रायन रिकल्टनने 10 चेंडूंमध्ये 2 चौकार आणि 2 षटकारांसह 20 धावांची खेळी केली. याशिवाय ब्योर्न फोर्टुइनने 16 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 2 षटकारांसह 32 धावा केल्या. तसेच ट्रिस्टन स्टब्स आणि डेव्हॉन फरेरा यांनी प्रत्येकी 23 धावांचं योगदान दिलं. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चरने 3 बळी घेतले, तर सॅम करन, लियाम डॉसन आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. आदिल रशीदला 1 विकेट मिळाली..Asia Cup 2025: आशिया करंडकात पाकिस्तानची ओमानविरुद्ध मोठ्या विजयाचे लक्ष्य .तत्पूर्वी फलंदाजीसाठी उतरलेल्या फील सॉल्ट आणि जॉस बटलर यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. फील सॉल्टने 60 चेंडूंमध्ये 15 चौकार आणि 8 षटकारांसह नाबाद 141 धावांची खेळी केली. तर जॉस बटलरने 30 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि 7 षटकारांसह 83 धावा कुटल्या. याशिवाय कर्णधार हॅरी ब्रूकने 21 चेंडूंमध्ये नाबाद 41 धावा, तर जेकब बेथेलने 14 चेंडूंमध्ये 26 धावा केल्या. या फलंदाजीच्या जोरावर इंग्लंडने 20 षटकांत 2 बाद 304 धावांचा विक्रमी धावसंख्या उभारली. दक्षिण आफ्रिकेकडून ब्योर्न फोर्टुइनने 2 बळी घेतले. हा पराभव दक्षिण आफ्रिकेच्या टी-२० क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात लाजीरवाणा पराभव ठरला. यापूर्वी 2024 मध्ये भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा 135 धावांनी पराभव केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.