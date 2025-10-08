क्रीडा

Women’s ODI World Cup 2025 : माजी विश्वविजेत्या इंग्लंडचा विजयासाठी संघर्ष; बांगलादेशवर चार विकेट राखून मात; हेथर नाईटची झुंज यशस्वी...

England Women Beat Bangladesh by Four Wickets : बांगलादेशकडून मिळालेल्या १७९ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडची अवस्था सहा बाद १०३ धावा अशी विकट झालो असताना हेथर नाईट हिने चालों डौनच्या साथीने कडवी झुंज देत संघाला विजय मिळवून दिला.
Shubham Banubakode
Updated on

Former World Champions England defeated Bangladesh by four wickets : बांगलादेशच्या महिला क्रिकेट संघाने मंगळवारी माजी विश्वविजेत्या इंग्लंडच्या संघाला विजयासाठी चांगलेच झुंजवले. बांगलादेशकडून मिळालेल्या १७९ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडची अवस्था सहा बाद १०३ धावा अशी विकट झालो असताना हेथर नाईट हिने चालों डौनच्या साथीने कडवी झुंज दिली.

