Women’s ODI World Cup 2025 : माजी विश्वविजेत्या इंग्लंडचा विजयासाठी संघर्ष; बांगलादेशवर चार विकेट राखून मात; हेथर नाईटची झुंज यशस्वी...

Former World Champions England defeated Bangladesh by four wickets : बांगलादेशच्या महिला क्रिकेट संघाने मंगळवारी माजी विश्वविजेत्या इंग्लंडच्या संघाला विजयासाठी चांगलेच झुंजवले. बांगलादेशकडून मिळालेल्या १७९ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडची अवस्था सहा बाद १०३ धावा अशी विकट झालो असताना हेथर नाईट हिने चालों डौनच्या साथीने कडवी झुंज दिली. .या दोघांच्या नाबाद ७९ धावांच्या संयमी भागीदारीच्या जोरावर इंप्लंडने एकदिवसीय विश्वकरंडकातील सलग दुसऱ्या विजयाला गवसणी घातली, सलामीच्या लढतीत पाकिस्तानला पराभूत करणाऱ्या बांगलादेश संघाचा यंदाच्या स्पर्धेतील पहिलाच पराभव होता. इंग्लंडने चार विकेट राखून बाजी मारली.बांगलादेशकडून इंग्लंड संघासमोर १७९ धावांचे आव्हान उभे ठाकले होते. मारुफा अख्तेर या वेगवान गोलंदाजाने एमी जोन्स (एक धाव) व टॅमी व्यूमोंट (१३ धावा) यांना झटपट बाद केले. त्यानंतर अनुभवी खेळाडू हेथर नाईट व कर्णधार नंट सिव्हर ब्रेट या जोडीने ४० धावांची भागीदारी करीत इंग्लंडचा विजय सुकर करण्याचा प्रयत्न केला, पण फिरकी गोलंदाज फाहिमा खातून हिने नेंट बंट हिला ३२ धावांवर बाद करीत मोठा अडसर दूर केला..World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण.त्यानंतर सोफीया डंकली, इम्मा लॅम्ब यांनाही बाद करण्यात फाहिमा खातून हिला यश लाभले. एलिस कॅप्सी हिने २० धावांची खेळी केली, पण संजीदा अख्तेरच्या गोलंदाजीवर ती बाद झाली, त्यामुळे इंग्लंडची अवस्था सहा बाद १०३ धावा अशी झाली.दरम्यान, याआधी इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. रुबया हैदर (४ धावा) व निगार सुल्ताना (०) यांच्याकडून निराशा झाली. शर्मिन अख्तर व शोभना मोस्त्री यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. सोफी एक्लेस्टोन हिने शर्मिन असतेर हिला ३० धावांवर बाद करीत जोडी तोडली. यानंतर शोभना मोरखी हिने एका बाजूने किल्ला लढवला, पण बांगलादेशच्या इतर फलंदाजांकडून निराशा झाली..डावखुरी फिरकी गोलंदाज सोफी एक्लेस्टोन, ऑफस्पिनर चालीं डॉन व एलीस कैप्सी या गोलंदाजांनी ठसा उमटवला, शोभना मोस्त्री हिने १०८ चेंडूंमध्ये आठ चौकारांसह ६८ धावांची खेळी साकारली.नाईट-डीन जोडीला यशहेथर नाईट व चालीं डीन या जोडीने संघाचा पाय खोलात गेला असताना नावाद ७९ धावांची भागीदारी रचली. हेवर नाईट हिने आठ चौकार व एक षटकारासह नाबाद ७९ धावांची खेळी साकारली, चार्ली डीन हिने नाबाद २७ धावांची खेळी करीत उत्तम साथ दिली..विराट कोहली, रोहित शर्मा २०२७ चा वर्ल्ड कप नाही खेळणार? त्यांच्या जागी टीम इंडियात कोणाला संधी मिळणार? ५ नावं चर्चेत.संक्षिप्त धावफलक : बांगलादेश ४९.४ षटकांत सर्व बाद १७८ धावा (शर्मिन अख्तेर ३०, शोभना मोस्वी ६०, राबेया खान नाबाद ४३, सोफी एक्लेस्टोन ३/२४, चालीं डीन २/२८, एलिस कैप्सी २/३१, लिनसे स्मिथ २/३३) पराभूत वि. इंग्लंड : ४६.१ पटकांत सहा बाद १८२ चाचा (हेथर नाईट नाबाद ७९, नेंट सिव्हर ग्रंट ३२, चालीं डीन नाबाद २७, फाहिमा खातून ३/१६)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.