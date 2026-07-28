Shooting World Cup: भारताच्या ईशा सिंगची सुवर्णपदकावर मोहर, तर मनू भाकरला ब्राँझपदक

Shooting World Cup India: चीनमध्ये सुरू असलेल्या नेमबाजी विश्वकरंडकात भारतीय खेळाडूंनी वर्चस्व गाजवले. महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात भारताच्या दोन खेळाडूंनी पदकांवर मोहर उमटवली. ईशा सिंग हिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले, तर ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकर हिने ब्राँझ पटकावले. चीनच्या झँग यूईयू हिने रौप्यपदक जिंकले. .Commonwealth Games: कारगिल योद्ध्यांना विजय समर्पित... पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडविल्यानंतर भारताच्या जादुमानीची भावना.ईशा सिंग हिने महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकाराच्या अंतिम फेरीत अचूक निशाणा साधला. तिने ४० गुणांची कमाई करीत सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. चीनच्या झँग यूईयू हिने ३७ गुणांची कमाई करताना रौप्यपदक पटकावले. मनू भाकर हिला ब्राँझपदकासाठी लढा द्यावा लागला. तिने २८ गुणांची कमाई करीत ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले. पाक ह्योन ग्योंग हिला २५ गुणांवर समाधान मानावे लागले. ती चौथ्या स्थानावर राहिली..पात्रता फेरीतील कामगिरीमनू भाकर हिने पात्रता फेरीमध्ये ५८६ गुणांची कमाई केली. ईशा सिंग हिने ५८५ गुणांची कमाई केली. दोघींनीही पात्रता फेरीत शानदार प्रदर्शन करीत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. सिमरनप्रीत कौर (५७६ गुण), अभिज्ञा पाटील (५७३ गुण) या भारतीय खेळाडू रँकिंग गुणांसाठी खेळत होत्या..ब्राँझपदक पटकावल्यानंतर मनू भाकर हिने म्हटले की, नेमबाजी विश्वकरंडकातील ब्राँझपदकामुळे माझा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला आहे. या पदकामुळे आगामी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, आशियाई क्रीडा स्पर्धा या आव्हानात्मक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन अव्वल दर्जाची कामगिरी करण्यासाठी मला बळ मिळाले आहे..Commonwealth Games: पोलिओचा सामना, कौटुंबिक छळ अन् आता सुवर्णपदक! भारताच्या शर्मिला धनखरने ग्लासगोमध्ये घडवला इतिहास.दबावाखाली खेळ उंचावलाईशा सिंग सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर ईशा सिंग हिने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली की, याच वर्षी म्युनिच येथील विश्वकरंडकामध्ये विक्रमी सुवर्णपदक पटकावले होते. त्यामुळे या विश्वकरंडकात माझ्यावर दबाव होता, मात्र माझ्याकडून छान खेळ करण्यात आला. २०२२ मध्ये हँगझोऊ येथे पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये मला पदके मिळाली होती. त्यामुळे हँगझोऊ येथे खेळताना मला आनंद मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.