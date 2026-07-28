क्रीडा

Shooting World Cup: भारताच्या ईशा सिंगची सुवर्णपदकावर मोहर, तर मनू भाकरला ब्राँझपदक

Indian Women Shooters Dominate ISSF World Cup: चीनमधील नेमबाजी विश्वकरंडकात भारतीय महिलांनी वर्चस्व गाजवले. ईशा सिंग हिने अंतिम सुवर्णपदक जिंकले. तर मनू भाकरला ब्राँझ मिळाले.
Esha Singh Claims Gold and Manu Bhaker Takes Bronze | ISSF World Cup 2026

Esha Singh Claims Gold and Manu Bhaker Takes Bronze | ISSF World Cup 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Shooting World Cup India: चीनमध्ये सुरू असलेल्या नेमबाजी विश्वकरंडकात भारतीय खेळाडूंनी वर्चस्व गाजवले. महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात भारताच्या दोन खेळाडूंनी पदकांवर मोहर उमटवली. ईशा सिंग हिने सुवर्णपदकावर नाव कोरले, तर ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकर हिने ब्राँझ पटकावले. चीनच्या झँग यूईयू हिने रौप्यपदक जिंकले.

Esha Singh Claims Gold and Manu Bhaker Takes Bronze | ISSF World Cup 2026
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