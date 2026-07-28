क्रीडा

Commonwealth Games: कारगिल योद्ध्यांना विजय समर्पित... पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडविल्यानंतर भारताच्या जादुमानीची भावना

Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes: राष्ट्रकुल स्पर्धेत जादुमानी सिंगने पाकिस्तानी बॉक्सरवर एकतर्फी विजय मिळवला होता. त्याने हा विजय कारगिल योद्ध्यांना समर्पित केला.
Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes

Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes: राष्ट्रकुल स्पर्धेत पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडवणाऱ्या भारताच्या जादुमानी सिंगने हा विजय कारगिल योद्ध्यांना समर्पित केला आहे. या विजयासह जादुमानीने उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. महिलांमध्ये भारताची बॉक्सर प्रीती पवार हिनेही उपांत्यपूर्व फरीत स्थान मिळवले आहे.

Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes
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