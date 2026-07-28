Commonwealth Games: कारगिल योद्ध्यांना विजय समर्पित... पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडविल्यानंतर भारताच्या जादुमानीची भावना

Jadumani Singh Dedicates CWG Victory over Pak Boxer to Kargil Heroes: राष्ट्रकुल स्पर्धेत पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडवणाऱ्या भारताच्या जादुमानी सिंगने हा विजय कारगिल योद्ध्यांना समर्पित केला आहे. या विजयासह जादुमानीने उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. महिलांमध्ये भारताची बॉक्सर प्रीती पवार हिनेही उपांत्यपूर्व फरीत स्थान मिळवले आहे..Commonwealth Games: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेचा ग्लासगोमध्ये डंका ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकत उंचावली तिरंग्याची शान.भारताचा जादुमानी सिंग आणि पाकिस्तानचा सुमामा रेहमान यांच्यातील या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. जादुमानी आणि रेहमान यांच्यातील लढत सुरू होण्याअगोदरपासून ‘भारत माता की जय’ असा प्रेक्षकांनी जयघोष सुरू केला होता. त्यामुळे स्फूरण चढलेल्या जादुमानी याने रेहमानवर ठोशांचा प्रहार सुरू केला..सैन्यदलात नोकरीस असलेल्या जादुमानीने वेगवान ठोसे आणि चपळता दाखवत हा सामना ५-० असा एकतर्फी जिंकला. २६ जुलैला कारगिल विजय दिवस असतो आणि त्याच दिवशी पाकिस्तानी बॉक्सरवर हा विजय मिळवल्यामुळे जादुमानीने हा विजय कारगिल योद्ध्यांना समर्पिक करीत असल्याचे सांगितले. मला प्रत्येकाला पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकायचे आहे, असे तो म्हणाला..जादुमानीने ५-० असा विजय मिळवला असला तरी पहिल्या फेरीत रेहमानच्या खेळाचा अंदाज घेतला आणि त्यानंतर आपले आक्रमण सुरू करून पूर्ण वर्चस्व मिळवले. या लढतीत त्याने ताकदवर हूक आणि वेगवान पंच मारले. त्यामुळे नामोहम झालेल्या रेहमानला रेफ्रींनी दुसऱ्या राउंडमध्ये ‘काउंट’ दिला होता. जादुमानीने आता उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना जिंकला तर त्याचे पदक निश्चित होईल..Commonwealth Games: पोलिओचा सामना, कौटुंबिक छळ अन् आता सुवर्णपदक! भारताच्या शर्मिला धनखरने ग्लासगोमध्ये घडवला इतिहास.दरम्यान, प्रीती पवारने (५४ किलो) मालावाईच्या देब्रोह एम्टेंजे हिचा पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळवले. या लढतीत प्रीतीचे वर्चस्व एवढे होते, की दुसऱ्या राउंडमध्ये रेफ्रींनी लढत थांबवली. २०२२ मधील आशिया स्पर्धेत प्रीतीने ब्राँझपदक जिंकलेले आहे. तसेच गतवर्षी नवी दिल्लीत झालेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेत सुवर्णपदकाचा सन्मान मिळवलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.