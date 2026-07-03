Explained : ख्रिस्तियानो रोनाल्डोसाठी Fixing, क्रोएशियावर अन्याय? चाहत्यांनी मैदानावर फेकल्या बाटल्या... VAR च्या निर्णयानंतर नेमकं काय घडलं? Video

Here's Why Croatia's Goal Was Ruled Out: ख्रिस्तियानो रोनोल्डोसाठी आजचा सामना फिक्स केला गेला होता... पोर्तुगाल जिंकावे, यासाठी VAR चा वापर केला गेला अन् क्रोएशियाचा बरोबरीचा गोल नाकारला गेला... क्रोएशियावर अन्याय केला गेला.. असे आरोप आता करण्यात येत आहेत. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत शुक्रवारी पोर्तुगालने २-१ अशा फरकाने क्रोएशियावर विजय मिळवला. भरपाईवेळेच्या अगदी शेवटच्या सेकंदात क्रोएशियाने बरोबरीचा गोल केला होता, परंतु VAR मध्ये तो ऑफ साईड म्हणून नाकारला गेला. ज्या तर्कावर रेफरीने हा गोल नाकारला, चाहत्यांचा त्याच्यावर आक्षेप आहे. क्रॉसवर आलेला चेंडू क्रोएशियन खेळाडूच्या डोक्याला लागल्याचा दावा रेफरीने केला, परंतु सोशल मीडियावर यावरून मोठा राडा सुरू झाला...VAR मध्ये 'स्निको' शैलीच्या एका ग्राफिकने क्रोएशियाचा स्टॉपेज-टाइममधील बरोबरीचा गोल अवैध ठरवण्याच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, ज्यामुळे चाहते थक्क झाले आणि सर्वत्र चर्चेला सुरुवात झाली. सामन्याच्या अतिरिक्त वेळेत जोस्को ग्वार्डिओलने क्रोएशियासाठी एक नाट्यमय बरोबरीचा गोल केल्यासारखे वाटले. टेलिव्हिजन रिप्लेमध्ये चेंडू मारिओ पासालिचपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी स्ट्रायकर इगोर मातानोविचचा चेंडूला स्पर्श झाला नव्हता, ज्यामुळे पासालिच ऑनसाईड राहिला असता, असे सुरुवातीला दिसले. पण, VAR च्या वारंवार पुनरावलोकनानंतर, मातानोविचने चेंडूला अगदी हलकासा स्पर्श केला होता, ज्यामुळे पासालिच ऑफसाईड स्थितीत होता. परिणामी, तो गोल रद्द झाला, असे अधिकाऱ्यांनी ठरवले..Luka Modric Inspirational Journey: बाल्कन युद्धात फुटबॉल शिकलेला योद्धा! लुका मॉड्रिचचा वर्ल्ड कप प्रवास संपुष्टात; जिद्द अन् चिकाटीची अविस्मरणीय गाथा....ॲडिडासच्या कनेक्टेड बॉल टेक्नॉलॉजीमुळे हा निर्णय शक्य झाला. चेंडूमध्ये एक इनर्शियल मेजरमेंट युनिट (IMU) सेन्सर बसवलेला असतो आणि त्यामुळे क्रिकेटच्या स्निको मीटरसारखे येथेही तपासता येते. ५००Hz वर कार्यरत असलेला हा सेन्सर चेंडूशी झालेला अगदी हलकासा स्पर्शही ओळखतो. त्यानुसार चेंडू व क्रोएशियन खेळाडूमध्ये संपर्क झाल्याचे दिसले. पण, चाहते यावर नाराज झाले. काहींनी या तंत्रज्ञानाला पाठिंबा दाखवला, परंतु क्रोएशियन चाह्त्यांनी सामन्यानंतर बाटल्या फेकून आपला निषेध नोंदवला..पोर्तुगाल संघाला उप उपांत्यपूर्व फेरीत आता स्पेनचा सामना करावा लागणार आहे. पोर्तुगालकडून आजच्या सामन्यात रोनाल्डो ( ६८ मि. पेनल्टी) व गोंझालो रामोस ( ९०+ ४ मि.) यांनी गोल केले, तर क्रोएशियासाठी इव्हान पेरिसिच ( ५३ मि.) गोल केला. त्याआधी झालेल्या सामन्यात स्पेनने ऑस्ट्रियावर ३-० असा सहज विजय मिळवला. मायकेल ओयार्झाबालने दोन, तर पेड्रो पोरोने एक गोल केला. आणखी एका सामन्यात स्वीत्झर्लंडने २-० अशा फरकाने अल्जेरियावर विजय मिळवून बाद फेरीत प्रवेश केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.