क्रीडा

FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट?

England Given Option to Use Viagra : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील इंग्लंड आणि मेक्सिको यांच्यातील प्री-क्वार्टरफायनल सामन्यापूर्वी एक अनोखी चर्चा रंगली आहे. इंग्लंडच्या खेळाडूंना 'व्हायग्रा' वापरण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Why England players are using Viagra before Mexico match

Why England players are using Viagra before Mexico match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why England players are using Viagra before Mexico match? इंग्लंड-मेक्सिको सामना हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. इंग्लंडच्या खेळाडूंना सतावण्यासाठी चाहत्यांनी सर्व प्लान केला होता, परंतु संघ नेमका कोणत्या हॉटेलमध्ये थांबला आहे, याबाबत गुप्तता पाळण्यात आली आहे. यामुळेच या सामन्याची उत्सुकता शिगेली पोहोचली आहे. अशात आणखी एक आश्चर्यचकीत करणारी बातमी समोर आली आहे. मेक्सिकोविरुद्धच्या या सामन्यात इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण, अशी परवानगी का दिली गेली? हे जाणून घेऊयात...

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