FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट?

Why England players are using Viagra before Mexico match? इंग्लंड-मेक्सिको सामना हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. इंग्लंडच्या खेळाडूंना सतावण्यासाठी चाहत्यांनी सर्व प्लान केला होता, परंतु संघ नेमका कोणत्या हॉटेलमध्ये थांबला आहे, याबाबत गुप्तता पाळण्यात आली आहे. यामुळेच या सामन्याची उत्सुकता शिगेली पोहोचली आहे. अशात आणखी एक आश्चर्यचकीत करणारी बातमी समोर आली आहे. मेक्सिकोविरुद्धच्या या सामन्यात इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण, अशी परवानगी का दिली गेली? हे जाणून घेऊयात....मेक्सिकोविरुद्धच्या फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १६ संघांच्या फेरीतील सामन्याच्या तयारीला एक अनपेक्षित वळण लागले आहे. अझ्टेका स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यापूर्वी इंग्लंडच्या खेळाडूंना व्हायग्रा ( Viagra) वापरण्याचा पर्याय देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मेक्सिको सिटीमध्ये हा सामना खेळला जाणार आहे आणि हे शहर समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ७,३५० फूट उंचीवर आहे. इतक्या उंचीवर ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊ शकते, ज्यामुळे सहनशक्ती आणि एकूण शारीरिक कामगिरीवर परिणाम होतो. शिवाय अशा परिस्थितीत खेळण्याची सवय नसलेल्या संघांना जास्त त्रास जाणवतो..Argentina vs Cabo Verde : हॅट्स ऑफ काबो व्हर्दे... अर्जेंटिनाला विजयासाठी १२० मिनिटे झुंजवले; मुंबई, पुण्यापेक्षा लहान देश 'बाजीगर' ठरला....या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी इंग्लंडच्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी विविध पद्धतींचा शोध घेतला आणि त्यात व्हायग्रा वापरण्याचा एक पर्याय समोर आला आहे. हे औषध रक्तवाहिन्या रुंद करून रक्ताभिसरणात संभाव्य सुधारणा करते आणि जास्त उंचीवर कमी झालेल्या ऑक्सिजन पातळीशी संबंधित काही शारीरिक आव्हाने कमी होण्यास मदत होते. .Lionel Messi Create History: लिओनेल मेस्सीचे ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड; अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने एका गोलसह फुटबॉलविश्वाला अचंबित केले....जागतिक उत्तेजक विरोधी संस्थेने (WADA) हे औषध प्रतिबंधित केलेले नाही आणि खेळाडू ते स्पर्धेदरम्यान तसेच मैदानाबाहेरही वापरू शकतात. रक्तवाहिन्या आणि रक्ताभिसरणावरील त्याच्या परिणामामुळे वाडाने अनेक वर्षांपासून त्याचा सखोल अभ्यास केला आहे. पण, समुद्रसपाटीवर किंवा त्याच्या जवळपासच्या प्रदेशात हे औषध कामगिरीत लक्षणीय वाढ करणारा फायदा देते याचा कोणताही निर्णायक पुरावा त्या अभ्यासात नाही. पण, हे औषध कमी ऑक्सिजन उपलब्धतेचा सामना करण्यास मदत करण्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.