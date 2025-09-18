पाकिस्तानची बनावट फुटबॉल टीम थेट जपानला पोहोचली, पण विमानतळावरूनच धाडलं माघारी; मायदेशात पोहोचताच २२ जणांना अटक

पाकिस्तानमधून एक बनावट फुटबॉल टीम सामना खेळण्यासाठी थेट जपानला पोहोचली. पण विमानतळावरच त्यांचा पर्दाफाश झाला. तपास अधिकाऱ्यांना शंका येताच त्यांनी अधिक चौकशी केली. जेव्हा ही टीम बनावट असल्याचं समजलं तेव्हा त्यांना विमानतळावरूनच परत पाठवण्यात आलं. आता हे मानवी तस्करीचं रॅकेट असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अवैधरित्या परदेशात पाठवण्यासाठी अशी युक्ती लढवण्यात आली होती. तब्बल २२ जणांना फुटबॉल खेळाडू असल्याचं सांगून जपानला पाठवण्यात आलं होतं. पण विमानतळावरच सगळा प्लॅन फसला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जपानमध्ये विमानतळावर खेळाडू म्हणून उतरलेल्या तरुणांची अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. या चौकशीत ते सर्वजण बनावट खेळाडू असल्याचं आणि जपानमध्ये घुसखोरीच्या प्रयत्नात असल्याचं आढळून आलं. यानंतर सर्वांना पुन्हा पाकिस्तानला परत पाठवलं. पाकिस्तानमध्ये त्यांना एफआयएनं अटक केलीय..Asia Cup 2025: पाकिस्तान UAE ला पराभूत करत 'सुपर फोर'मध्ये! भारताविरुद्ध पुन्हा होणार सामना, पण कधी अन् केव्हा? जाणून घ्या.एफआयएने हे प्रकरण मानवी तस्करीचं असल्याचं म्हटलंय. पाकिस्तानच्या सियालकोटमधील पसरूर इथल्या मलिक वकास याने सर्वांना जपानला पाठवलं होतं. यासाठी एक गोल्डन फुटबॉल ट्रायल नावाचा बनावट क्लबही स्थापन केला. हा क्लब फुटबॉल फेडरेशनशी संबंधित असल्याचंही दाखवण्यात आलं..पाकिस्तानची फुटबॉल टीम म्हणून जेव्हा जपानला पोहोचले तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही दाखवलं गेलं. याच कागदपत्रांचा वापर करून सर्वजण सियालकोटहून जपानला रवाना झाला. वकासने परदेशात पाठवलेल्या लोकांना खेळाडूंसारखं वागण्याचं प्रशिक्षणही दिलं होतं. परदेशात पाठवण्यासाठी प्रत्येकाकडून ४० लाख पाकिस्तानी रुपये इतकी रक्कम घेतली गेली होती. .दरम्यान, जपानची सुरक्षा यंत्रणा आता सतर्क झाली आहे. याशिवाय त्यांनी याआधी पाकिस्तानमधून खेळाडू म्हणून जे जे देशात आलेत त्यांचा शोध घेतला जात आहे. खेळाडू म्हणून आले पण परत गेलेच नाहीत अशा अनेक लोकांची चौकशी जपानची सुरक्षा यंत्रणा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.