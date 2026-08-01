Commonwealth Games 2026 : २२ वर्षीय प्रियाची पहिलीच राष्ट्रकुल स्पर्धा अन् सुवर्णपदक... शेतकऱ्याच्या लेकीने इतिहास घडवला

India's Priya Ghanghas beats Marie-Bathoul Al-Ahmadieh: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या बॉक्सिंगपटूंनी पदकाचे सत्र सुरू ठेवले... २ सुवर्ण आणि एक रौप्यपदकानंतर भारताच्या बॉक्सर्सनी रात्रीच्या सत्रात पदकांची भर घातली. सकाळच्या सत्रात प्रीती पवार व जैस्मिन लम्बोरिया यांनी अनुक्रमे ५४ व ५७ किलो वजनी गटात सुवर्ण जिंकले. पुरुषांच्या ५५ किलो वजनी गटात जादुमणी सिंगला रौप्यवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर साक्षी चौधरीने रात्रीच्या सत्रातील पहिले सुवर्णपदक जिंकून दिले. त्यानंतर २२ वर्षीय प्रिया घंघासने ( Priya Ghanghas) ६० किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले. .Men's F57 Shot Put प्रकारात सोमन राणा व शुभम जुयाल यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले, तर पुरुषांच्या तिहेरी उडीत प्रविण चित्रावेलने रौप्य व सेल्वा प्रभू थिरुमारनने कांस्यपदकाची कमाई केली. ज्युदोपटू उन्नती शर्माने महिलांच्या ६३ किलो वजनी गटात दक्षिण आफ्रिकेच्या स्काय नॉकस्टरला एका शानदार इप्पॉनने हरवून कांस्यपदक पटकावले. सामना १ मिनिट ७ सेकंद चालला, ज्यात उन्नतीला संधी दिसली आणि तिने तिचा फायदा उचलला. तिने प्रतिस्पर्ध्याचा पाय पकडून तिचा तोल घालवला आणि तिला पाठीवर पाडून इप्पॉन मिळवला..Commonwealth Games 2026 : साक्षी चौधरीचा गोल्डन पंच; भारतीय सैन्यात असलेल्या पोरीने जग जिंकलं! ज्युदोत उन्नतीची कांस्य क्रांती.साक्षीने ५१ किलो वजनी गटाच्या फायनलमध्ये ५-० अशा फरकाने इंग्लंडच्या रुबी व्हाईटला पराभूत केले आणि सुवर्णपदक नावावर केले. २५ वर्षीय साक्षी भारतीय सैन्यात हवालदार म्हणून देशसेवा करत आहे. हरयानाची आणखी एक बॉक्सिंगपटू प्रियाने ६० किलो वजनी गटात कॅनडाच्या मारीए-बॅथोल अल अहमदीवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न केला. पण, कॅनडाच्या खेळाडूने पहिल्या फेरीत कडवी टक्कर दिली. ही फेरी अटीतटीची राहिली. प्रियाचे वडील जितेंद्र घांघस हे हरियाणातील भिवानी येथील रहिवासी असून ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत. शेती करून त्यांनी प्रियाच्या बॉक्सिंगच्या स्वप्नांना नेहमीच पाठिंबा दिला..शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित असूनही तिच्या वडिलांनी प्रियाला बॉक्सिंगसाठी लागणारे महागडे ग्लोव्हज, शूज आणि चांगला आहार (दूध, बदाम, तूप) कमी पडू दिले नाही. भिवानी येथील राष्ट्रीय चॅम्पियन आणि प्रशिक्षक रवी सांगवान यांनी प्रियामधील टॅलेंट ओळखले. तिच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने सुरुवातीच्या काळात त्यांनी प्रियाला अनेक वेळा आर्थिक मदत आणि मोफत ट्रेनिंग देखील दिले. प्रियाने दुसऱ्या फेरीत दमदार पुनरागमन करताना चार रेफरींकडून १० गुण मिळवले. तिसऱ्या फेरी प्रियाने जोरदार पुनरागम केले आणि ४-१ अशी बाजी मारली. .भारतीय बॉक्सिंगने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ४ सुवर्णपदकांची कमाई केली आणि ही आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. नवी दिल्ली २०१०, गोल्ड कोस्ट २०१८ आणि बर्मिंगहॅम २०२२ यांसारख्या स्पर्धांमध्ये बॉक्सिंगपटूंनी जिंकलेल्या सर्वोत्तम कामगिरीला यंदा मागे टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.