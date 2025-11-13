Vipraj Nigam: आधी मैत्री केली, लग्नाचं आमिष देत हॉटेलवर नेलं अन्...; महिला क्रिकेटपटूचा आयपीएलच्या स्टार खेळाडूबाबत मोठा खुलासा

एका महिला क्रिकेटपटूने उत्तर प्रदेशातील एका आयपीएल खेळाडूवर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार आणि मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. हैदराबाद येथील रहिवासी असलेल्या पीडितेने सुरुवातीला नोएडा येथील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परंतु, कोणतीही कारवाई न झाल्याने ती लखनऊ पोलिस मुख्यालयात गेली आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली..पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, ती नोएडा येथील एका पीजीमध्ये राहते. मे २०२५ मध्ये तिची सोशल मीडियाद्वारे आयपीएल खेळाडू विप्राज निगमशी ओळख झाली. बोलल्यानंतर त्यांच्यात जवळीक निर्माण झाली आणि खेळाडूने तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. ते जून २०२५ पासून रिलेशनशिपमध्ये होते..Vipraj Nigam: 'करिअर उद्ध्वस्त करेन'! आयपीएलच्या स्टार खेळाडूला महिलेकडून जीवे मारण्याची धमकी, कोण आहे 'हा' खेळाडू?.महिला क्रिकेटपटूने आरोप केला आहे की, २९ जुलै २०२५ रोजी आरोपी खेळाडूने तिला नोएडाच्या सेक्टर १३५ मधील एका हॉटेलमध्ये नेले. तिथे त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेने या प्रकरणाची चर्चा केली तेव्हा आरोपीने तिच्यावर हल्ला केला. तिला हॉटेलमधून हाकलून दिले. ३० जुलै रोजी, तिला एका महिलेचा फोन आला जिने स्वतःला आयपीएल खेळाडूची मैत्रीण म्हणून सांगितले. .फोन करणाऱ्याने तिला जीवे मारण्याची आणि तिचे खाजगी फोटो आणि व्हिडिओ प्रकाशित करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर तिला अज्ञात नंबरवरून अनेक धमकीचे फोन आले. पीडितेने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नोएडा पोलिसांना संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार केली. कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ती लखनौ पोलीस मुख्यालयात गेली आणि अधिकाऱ्यांना तपास जलद करण्याची विनंती केली..IND vs SA, 1st Test: भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना 'या' गोष्टीमुळे कन्फुजन, कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्टच सांगितलं.दरम्यान ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्याच आयपीएल खेळाडूने बाराबंकी पोलीस ठाण्यात महिला क्रिकेटपटूविरुद्ध ब्लॅकमेल आणि धमक्यांचा गुन्हा दाखल केला तेव्हा या प्रकरणाला एक नवीन वळण मिळाले. दोन्ही पक्ष आता एकमेकांवर गंभीर आरोप करत आहेत. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्षांची चौकशी केली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे गोळा केले जात आहेत. तथ्ये पडताळल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.