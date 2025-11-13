क्रीडा

Vipraj Nigam: आधी मैत्री केली, लग्नाचं आमिष देत हॉटेलवर नेलं अन्...; महिला क्रिकेटपटूचा आयपीएलच्या स्टार खेळाडूबाबत मोठा खुलासा

Vipraj Nigam Assault Allegation Case: आयपीएल खेळाडू विप्राज निगमच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महिला क्रिकेटपटूने त्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

एका महिला क्रिकेटपटूने उत्तर प्रदेशातील एका आयपीएल खेळाडूवर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार आणि मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. हैदराबाद येथील रहिवासी असलेल्या पीडितेने सुरुवातीला नोएडा येथील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परंतु, कोणतीही कारवाई न झाल्याने ती लखनऊ पोलिस मुख्यालयात गेली आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली.

