FIDE Ranking: भारताच्या आर. प्रज्ञानंदची झेप; २७८५ एलो रेटिंगसह चौथ्या स्थानी

सिंकफिल्ड बुद्धिबळ करंडकात दुसरे स्थान मिळवलेल्या भारताच्या आर. प्रज्ञानंद याने फिडे क्लासिकल बुद्धिबळ क्रमवारीत चौथ्या स्थानी झेप घेतली आहे. आर. प्रज्ञानंद याला २७८५ एलो रेटिंगची कमाई करता आलेली आहे. नॉर्वेचा मॅग्नस कार्लसन हा २८३९ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे..Chennai Grandmasters Chess Tournament: खेळाडू असलेल्या हॉटेलला आग; चेन्नई ग्रँडमास्टर्स बुद्धिबळ स्पर्धा एक दिवसाने पुढे.मॅग्नस कार्लसन हा विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये सहभागी होत नाही. तसेच डी. गुकेश हा वर्तमान विश्वविजेता आहे. तरीही मॅग्नस कार्लसन हा क्लासिकल प्रकारात रेटिंगच्या जोरावर पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. त्यानंतर दोन स्थानांवर अमेरिकन खेळाडूंचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येत आहे. हिकारु नाकामुरा हा २८०७ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर असून, फॅबियानो कारुआना २७८९ रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे..भारतीय खेळाडू अव्वल १० मध्येभारताच्या तीन पुरुष खेळाडूंचा फिडे क्लासिकल अव्वल १० क्रमवारीत समावेश आहे. आर. प्रज्ञानंद चौथ्या स्थानावर आहे. तसेच अर्जुन एरीगेसी २७७१ रेटिंगसह पाचव्या स्थानावर आहे. शिवाय डी. गुकेश २७६७ रेटिंगसह सहाव्या स्थानावर आहे..हंपी, दिव्या, हरिकाचा समावेशमहिलांच्या अव्वल २० खेळाडूंच्या क्रमवारीत कोनेरू हंपी, दिव्या देशमुख व द्रोणावल्ली हरिका या भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे. कोनेरू हंपी पाचव्या स्थानावर आहे. विश्वविजेती दिव्या देशमुख १४व्या स्थानावर आहे. तसेच द्रोणावल्ली हरिका १९व्या स्थानावर आहे..World Chess Champion : दिव्याचा विजय आमच्यासाठी कौटुंबिक आनंदाचा क्षण; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडून कौतुक .पुरुष विभागातील सर्वोत्तम सहा खेळाडू१) मॅग्नस कार्लसन (नॉर्वे) - २८३९ रेटिंग२) हिकारू नाकामुरा (अमेरिका) - २८०७ रेटिंग३) फॅबियानो कारुआना (अमेरिका) - २७८९ रेटिंग४) आर. प्रज्ञानंद (भारत) - २७८५ रेटिंग५) अर्जुन एरीगेसी (भारत) - २७७१ रेटिंग६) डी. गुकेश (भारत) - २७६७ रेटिंगमहिला विभागातील सर्वोत्तम सहा खेळाडू१) होऊ यिफान (चीन) - २६०९ रेटिंग२) जू वेनजुन (चीन) - २५७० रेटिंग३) लेई टिंगजी (चीन) - २५६५ रेटिंग४) झू जिनर (चीन) - २५४८ रेटिंग५) कोनेरू हंपी (भारत) - २५३५ रेटिंग६) मुझीचूक ॲना (युक्रेन) - २५३५ रेटिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.