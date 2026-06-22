Fifa World Cup 2026: ९२ वर्षानंतर पहिला विजय... इजिप्तसाठी मोहम्मद सलाह हिरो ठरला; संघासाठी वर्ल्ड कपमध्ये नोंदवले सर्वाधिक गोल

Egypt end 92-year wait for historic World Cup victory: १९३४ मध्ये फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण करणाऱ्या इजिप्तला पहिल्या विजयासाठी ९२ वर्ष वाट पाहावी लागली. वर्ल्ड कपमध्ये सोमवारी झालेल्या सामन्यात इजिप्तने ०-१ अशी पिछाडी भरून काढताना न्यूझीलंडवर ३-१ असा दणदणीत विजय मिळवला. इजिप्तच्या या विजयामुळे G गटातून पुढील फेरीत जाण्याची चुरस अधिक रंगतदार झाली आहे. मोहम्मद सलाहने ( Mohamed Salah) केलेला गोल ऐतिहासिक ठरला. इजिप्तसाठी मोस्ताफा झिको व ट्रेझेगूट यांनीही प्रत्येकी एक गोल केला. इजिप्तने या विजयासह त्यांच्या स्पर्धेतील आशा जीवंत ठेवल्या आहेत..फिन सूरमन याने १५व्या मिनिटाला न्यूझीलंडला आघाडी मिळवून दिल्यानंतर इजिप्तकडून बरोबरीचा जोरदार प्रयत्न झाला. पण, किवींनी पहिल्या हाफमध्ये ही आघाडी कायम राखली. इजिप्तने दुसऱ्या सत्रात आक्रमकतेवर भर देताना ५८व्या मिनिटाला मोस्ताफाच्या गोलच्या जोरावर बरोबरी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी न्यूझीलंडला पूर्णपणे हताश केले. संघाचा सुपर स्टार मोहम्मद सलाहने ६७ व्या मिनिटाला गोल करून इजिप्तला आघाडी मिळवून दिली, शिवाय इजिप्तकडून वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक गोल करणाऱ्याचा मानही पटकावला..FIFA WORLD CUP 2026: केप व्हर्दे अन् Vozinha यांनी पुन्हा करून दाखवले; स्पेननंतर उरुग्वेलाही रोखले, स्टेडियमवर 'आई'ला पाहून गोलरक्षक भावूक.सलाहने ४ वर्ल्ड कप सामन्यांत ३ गोल केले आहेत आणि ५ गोलसाठी सहाय्य केले आहे. त्याने अब्दुलरहमान फवजी ( २ गोल) याचा विक्रम मोडला. याशिवाय तो इजिप्तसाठी वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारा वयस्कर खेळाडू ठरला. ३४ वर्ष व ७ दिवसांच्या सलाहने, १९९० साठी मगदी अबेद अल घानी ( ३० वर्ष व ३२० दिवस) याच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला..G गटात इजिप्त ४ गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे, तर इराण व बेल्जियम यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ गुण आहेत. न्यूझीलंडला एका ड्रॉमुळे एक गुण मिळाला आहे आणि त्यामुळे आता शेवटच्या साखळी सामन्यांत या गटातून कोण पुढे जातं हे ठरेल. आज झालेल्या अन्य सामन्यांत बेल्जियम व इराण यांना गोलशून्य बरोबरीवर, तर उरुग्वे व केप व्हर्दे यांना २-२ अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.