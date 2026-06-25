क्रीडा

Fifa World Cup Round of 32: अर्जेंटिना, फ्रान्स, ब्राझीलसह १२ संघ बाद फेरीत पोहोचले; पोर्तुगालचे गणित बिघडले, जाणून घ्या Scenario

FIFA World Cup 2026 Round of 32 qualified teams: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील गट टप्पा निर्णायक वळणावर पोहोचला असून बाद फेरीचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. आतापर्यंत अर्जेंटिना, फ्रान्स, ब्राझीलसह १२ संघांनी राऊंड ऑफ ३२ मधील आपले स्थान निश्चित केले आहे.
FIFA World Cup 2026 Round of 32 qualified teams

FIFA World Cup 2026 Round of 32 qualified teams

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

FIFA World Cup 2026 Round of 32 fixtures : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा खरा रंग आता चढणार आहे. साखळी फेरीतील सामने संपायला आले आहेत आणि आता हरेल तो घरी जाईल, अशा बाद फेरीची स्पर्धा सुरू होणार आहे. ३२ संघांच्या जागांसाठीच्या शर्यतीत आतापर्यंत १२ संघांनी आपले स्थान पक्के केले आहे. त्यात गतविजेत्या अर्जेंटिनासह ब्राझील, जर्मनी, फ्रान्स, मोरोक्को, कॅनडा यांचा सामवेश आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगालने विजय मिळवला असता तरी त्यांचे स्थान अजूनही पक्के झालेले नाही. पोर्तुगालसह स्पेनचेही गणित एका निकालामुळे बिघडले आहे.

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