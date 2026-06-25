Fifa World Cup Round of 32: अर्जेंटिना, फ्रान्स, ब्राझीलसह १२ संघ बाद फेरीत पोहोचले; पोर्तुगालचे गणित बिघडले, जाणून घ्या Scenario

FIFA World Cup 2026 Round of 32 fixtures : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा खरा रंग आता चढणार आहे. साखळी फेरीतील सामने संपायला आले आहेत आणि आता हरेल तो घरी जाईल, अशा बाद फेरीची स्पर्धा सुरू होणार आहे. ३२ संघांच्या जागांसाठीच्या शर्यतीत आतापर्यंत १२ संघांनी आपले स्थान पक्के केले आहे. त्यात गतविजेत्या अर्जेंटिनासह ब्राझील, जर्मनी, फ्रान्स, मोरोक्को, कॅनडा यांचा सामवेश आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगालने विजय मिळवला असता तरी त्यांचे स्थान अजूनही पक्के झालेले नाही. पोर्तुगालसह स्पेनचेही गणित एका निकालामुळे बिघडले आहे..स्पर्धा फॉरमॅटनुसार ४८ संघांची प्रत्येकी ४ अशा १२ गटात विभागणी केली गेली आहे आणि त्या प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि गटातील तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले सर्वोत्तम ८ संघ Round Of 32 साठी पात्र ठऱणार आहेत. A गटातून सह यजमान मेक्सिको ( ९ गुण) व दक्षिण आफ्रिका ( ४) यांनी बाद फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. याच गटात दक्षिण कोरिया ( ३) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांच्या आशा अजूनही जीवंत आहेत. B गटातून स्वित्झर्लंड ( ७) व कॅनडा ( ४) यांनी आपापले स्थान पुढच्या फेरीत पक्के केले आहेत. ४ गुणांसह बोस्नियाही शर्यतीत आहे आणि केवळ गुणफरकामुळे कॅनडाने त्यांच्यावर मात केलीय..Fifa World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकेने इतिहास रचला, Mumbai Indians कडूनही जोरदार सेलिब्रेशन; दोघांचं नेमकं काय कनेक्शन?.C गटातून ब्राझिल व मोरोक्को प्रत्येकी ७ गुणांसह बाद फेरीत पोहोचले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावरील स्कॉटलंडच्या खात्यात ३ गुण आहेत. D गटातून अमेरिकेने ६ गुणांसह आगेकूच केली असली तरी ऑस्ट्रेलिया व पॅराग्वे हे प्रत्येकी ३ गुणांसह शर्यतीत आहेत आणि अंतिम साखळी सामन्यात विजेता संघ या गटातून बाद फेरीत पोहोचेल. E गटातूनही जर्मनीने दोन विजय मिळवून पुढील फेरी गाठली आहे, तर आयव्हरी कोस्टा ( ३), इक्वेडोर ( १) व क्युराकाओ ( १) हे अजूनही शर्यतीत आहेत. या गटातील संघाच्या प्रत्येकी एक लढती शिल्लक आहेत..F गटातून नेदरलँड्स व जपान हे प्रत्येकी चार गुणांसह, तर स्वीडन ३ गुणांसह शर्यतीत आहे. ट्युनिशियाचे आव्हान संपले आहे. G गटातून इजिप्त ( ४), इराण ( २) , बेल्जियम ( २) यांच्यात स्पर्धा आहे. H गटात स्पेनला एका ड्रॉ निकालामुळे झटका बसला आहे. ते चार गुणांसह अव्वल स्थानावर असले तरी उरुग्वे ( २) व काबो व्हर्दे ( २) हे त्यांना टक्कर देऊ शकतात. I गटात फ्रान्स व नॉर्वे ( प्रत्येकी ६) हे बाद फेरीत पोहोचले आहेत. J गटातून अर्जेंटिना ( ६) ने आगेकूच केली आहे, ऑस्ट्रिया ( ३) व अल्जेरिया ( ३) यांच्यात टक्कर आहे..Fifa World Cup 2026 : यंदाचा वर्ल्ड कप ब्राझीलचाच! Vinícius Jr. मुळे जुळून आलाय भन्नाट योगायोग; इतरांना धडकी भरवणारी बातमी.K गटातून कोलंबियाने ६ गुणांसह आगेकूच केली आहे, पोर्तुगालने मागील सामन्यात उझबेकिस्तानवर विजय मिळवला असला तरी त्यांना शेवटच्या साखळी सामन्यात ( कोलंबिया) विजय मिळवणे गरजेचे आहे. पोर्तुगाल ४ गुण व ५ गोलफरकाच्या जोरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, परंतु तर काँगो डीआरने त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात उझबेकिस्तानला ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त गोलने हरवल्यास अन् दुसरीकडे पोर्तुगालचा कोलंबियाकडून पराभव झाल्यास, रोनाल्डोला मोठा धक्का बसू शकतो. L गटातून इंग्लंड ( ४), घाना ( ३) व क्रोएशिया ( ३) हे बाद फेरीच्या शर्यतीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.