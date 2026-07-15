Argentina vs England: मेस्सी की केन, कोण होणार तारणहार? अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामन्याची उत्सुकता

FIFA World Cup 2026 Semifinal: Argentina vs England: अर्जेंटिना आणि इंग्लंड हे विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आमने-सामने येतात तेव्हा दिएगो मॅराडोना यांच्या हँड ऑफ गॉडची नेहमीच चर्चा होत असते. या स्पर्धेत हे दोन्ही देश उद्या उपांत्य फेरीसाठी एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. हँड ऑफ गॉड या वेळी होणार नसला तरी कोण होणार तारणहार, याची उत्सुकता मात्र आहे.१९८६ च्या स्पर्धेत उपांत्यपूर्व सामन्यात मॅराडोना यांचा हँड ऑफ गॉड भलताच गाजला होता आणि वादग्रस्तही ठरला होता. त्या सामन्यात अर्जेंटिनाने २-१ असा विजय मिळवला होता त्यानंतर दोन स्पर्धांत हे दोन्ही देश आमनेसामने आले. एकदा अर्जेंटिना तर एकदा इंग्लंड विजयी झाले आहेत. .Fifa World Cup Semi Final: फ्रान्स अन् एम्बाप्पेची मक्तेदारी संपुष्टात! स्पेनची बाचवभींत ओलांडण्यात अपयशी, 'Tiki-Taka' ने कमाल दाखवली.यंदाच्या स्पर्धेत अर्जेंटिना गतविजेते म्हणून खेळत आहेत, पण त्यांची वाटचाल खडतर राहिली आहे, मात्र इंग्लंडचा उपांत्य फेरीपर्यंतचा प्रवास तुलनेने सहज झालेला आहे आणि कर्णधार हॅरी केन त्यांच्यासाठी हुकमी खेळाडू राहिला आहे. मेक्सिकोविरुद्ध १० खेळाडूंसह खेळतानाही इंग्लंडने केनच्या प्रभावामुळे बाजी मारली, मात्र नॉर्वेविरुद्ध जुड बेलिंगहॅम त्यांच्या मदतीसाठी धावला होता.फुटबॉलविश्वातील सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी इंग्लंडच्या वाटेत उभा आहे. तो चांगल्या फॉर्मात आहेच आणि त्याने आठ गोल करून आपला प्रभावही पाडलेला आहे, पण अर्जेंटिनाला राउंड ऑफ ३२ मध्ये केप व्हेर्दे आणि उपउपांत्यपूर्व सामन्यात स्वित्झर्लंडविरुद्ध विजयासाठी जादा डावापर्यंत लढावे लागले होते. इजिप्तविरुद्ध तर ०-२ अशा पिछाडीनंतर विजयासाठी शर्थ करावी लागली होती. .२१ वर्षांनी आमनेसामनेअर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात विश्वकरंडक स्पर्धेत उद्या एकमेकांविरुद्ध होणारी लढत तब्बल २१ वर्षांनंतर होत आहे. २००२ मधील स्पर्धेत गटसाखळीत इंग्लंडने १-० असा विजय मिळवला होता.जॅरेल क्वान्स आणि जॉर्डन हेंडरसन यांच्याशिवाय इंग्लंडला उद्याच्या सामन्यात खेळावे लागणार आहे. रेड कार्डमुळे क्वान्स दुसऱ्या सामन्यास मुकणार आहे. मेक्सिकोविरुद्ध त्याला रेड कार्ड मिळाले होते. हेंडरसनच्या हाताचे हाड मोडले आहे. त्याचा राखीव खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला असला तरी त्याला खेळवण्याची शक्यका फारच कमी आहे.इंग्लंडने या स्पर्धेत १३ गोल केले आहेत. त्यातील १२ गोल हॅरी केन आणि ज्युड बेलिंगहॅम यांनी केले आहेत. त्यामुळे या दोन खेळाडूंवर लक्ष ठेवले, तर अर्जेंटिनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.दुसऱ्या बाजूला लिओनेल मेस्सीने स्पर्धेत आठ गोल केले असले तरी ज्युलियन अल्वारेझ आणि लौतारो मार्टिनेझ यांनी मेस्सीचा भार हलका केला आहे. त्यामुळे उद्या इंग्लंडच्या बचावाल केवळ मेस्सीला रोखण्यासाठी सर्व क्षमता खर्ची करणे महागात पडू शकते..जिंकलेल्या प्रमुख स्पर्धाइंग्लंड : फिफा विश्वकरंडक १ वेळ (१९६६)अर्जेंटिना : फिफा विश्वकरंडक ३ वेळा (१९७८, १९८६, २०२२), फिफा कॉन्फेडरेशन्स कप १ वेळ (१९९२), कोपा अमेरिका (दक्षिण अमेरिकन अजिंक्यपद) १६ वेळाविश्वकरंडकात वादग्रस्त ठरलेल्या लढती१९६६ : अर्जेंटिनाचा कर्णधार अंतोनियो रॅटिन याला मैदानाबाहेर काढण्यात आले, पण मैदान सोडण्यास नकार, त्यामुळे सामना आठ मिनिटे खंडित१९८६ : उपांत्यपूर्व लढतीत अर्जेंटिनाच्या दिएगो माराडोना याचा वादग्रस्त ‘हँड ऑफ गॉड’ गोल१९९८ : अर्जेंटिनाच्या दिएगो सिमोन याला लाथ मारल्याबद्दल इंग्लंडच्या डेव्हिड बेकहॅमला रेड कार्डविश्वकरंडक २०२६ मधील वाटचालअर्जेंटिना (गट जे)विरुद्ध अल्जेरिया विजयी ३-०विरुद्ध ऑस्ट्रिया विजयी २-०विरुद्ध जॉर्डन विजयी ३-१राउंड ऑफ ३२ फेरीविरुद्ध केप व्हेर्दे विजयी ३-२राउंड ऑफ १६ फेरीविरुद्ध इजिप्त विजयी ३-२उपांत्यपूर्व फेरीविरुद्ध स्वित्झर्लंड विजयी ३-१एकूण कामगिरी : ६ सामने, ६ विजय, १७ गोल केले, ६ गोल स्वीकारले, १ क्लीन शीटइंग्लंड (गट एल)विरुद्ध क्रोएशिया विजयी ४-२विरुद्ध घाना बरोबरी ०-०विरुद्ध पनामा विजयी २-०राउंड ऑफ ३२ फेरीविरुद्ध काँगो डीआर विजयी २-१राउंड ऑफ १६ फेरीविरुद्ध मेक्सिको विजयी ३-२उपांत्यपूर्व फेरीविरुद्ध नॉर्वे विजयी २-१एकूण कामगिरी : ६ सामने, ५ विजय, १ बरोबरी, १३ गोल केले, ६ गोल स्वीकारले, २ क्लीन शीट.France vs Morocco: किलियन एम्बाप्पेची जादू कायम! फ्रान्स सलग तिसऱ्यांदा Fifa World Cup उपांत्य फेरीत; मोरोक्कोवर सहज विजय.आमने-सामनेएकूण लढती : १४, इंग्लंड विजयी : ६, अर्जेंटिना विजयी : २, बरोबरी : ६फिफा विश्वकरंडकात लढती : ५, इंग्लंड विजयी : ३, अर्जेंटिना विजयी : १, बरोबरी : १(१९९८ विश्वकरंडकात सामना २-२ बरोबरीत, पेनल्टी शूटआउटमध्ये अर्जेंटिना विजयी, पण अधिकृत निकाल बरोबरीत नोंदीत)मागील ५ आंतरराष्ट्रीय लढतीतमैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय लढत २००५ : इंग्लंड विजयी ३-२फिफा विश्वकरंडक २००२ (गटसाखळी) : इंग्लंड विजयी १-०मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय लढत २००० : बरोबरी ०-०फिफा विश्वकरंडक १९९८ (राउंड ऑफ १६) : बरोबरी २-२, पेनल्टी शूटआउटमध्ये अर्जेंटिना विजयी ४-३चॅलेंज कप १९९१ : बरोबरी २-२फिफा विश्वकरंडकातील लढती२००२ (गटसाखळी) : इंग्लंड विजयी १-०१९९८ (राउंड ऑफ १६) : बरोबरी २-२, पेनल्टी शूटआउटमध्ये अर्जेंटिना विजयी ४-३१९८६ (उपांत्यपूर्व फेरी) : अर्जेंटिना विजयी २-११९६६ (उपांत्यपूर्व फेरी) : इंग्लंड विजयी १-०१९६२ (गटसाखळी) : इंग्लंड विजयी ३-१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.