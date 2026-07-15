क्रीडा

Argentina vs England: मेस्सी की केन, कोण होणार तारणहार? अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामन्याची उत्सुकता

FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटिना-इंग्लंड उपांत्य लढतीत मेस्सी व केन यांच्यात तारणहार कोण ठरणार याकडे जगाचे लक्ष आहे. १९८६ च्या हँड ऑफ गॉडपासून दोन्ही संघांची विश्वकरंडकातील स्पर्धा नेहमीच वादग्रस्त आणि रोमहर्षक राहिली आहे.
England vs Argentina | FIFA World Cup 2026

England vs Argentina | FIFA World Cup 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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FIFA World Cup 2026 Semifinal: Argentina vs England: अर्जेंटिना आणि इंग्लंड हे विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत आमने-सामने येतात तेव्हा दिएगो मॅराडोना यांच्या हँड ऑफ गॉडची नेहमीच चर्चा होत असते. या स्पर्धेत हे दोन्ही देश उद्या उपांत्य फेरीसाठी एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. हँड ऑफ गॉड या वेळी होणार नसला तरी कोण होणार तारणहार, याची उत्सुकता मात्र आहे.

१९८६ च्या स्पर्धेत उपांत्यपूर्व सामन्यात मॅराडोना यांचा हँड ऑफ गॉड भलताच गाजला होता आणि वादग्रस्तही ठरला होता. त्या सामन्यात अर्जेंटिनाने २-१ असा विजय मिळवला होता त्यानंतर दोन स्पर्धांत हे दोन्ही देश आमनेसामने आले. एकदा अर्जेंटिना तर एकदा इंग्लंड विजयी झाले आहेत.

England vs Argentina | FIFA World Cup 2026
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