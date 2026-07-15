Fifa World Cup Semi Final: फ्रान्स अन् एम्बाप्पेची मक्तेदारी संपुष्टात! स्पेनची बाचवभींत ओलांडण्यात अपयशी, 'Tiki-Taka' ने कमाल दाखवली

Spain qualify for FIFA World Cup 2026 final: स्पेनने फिफा फुटबॉस वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये मंगळवारी अत्यंत चुरशीच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फ्रान्सला २-० ने पराभूत केले. अत्यंत अचूक आणि शिस्तबद्ध खेळ करणाऱ्या स्पेनने १६ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत प्रवेश केला. मिकेल ओयार्झाबालने पहिल्या सत्रात पेनल्टीवर केलेल्या गोलने आणि पेद्रो पोरोने दुसऱ्या सत्रात केलेल्या शानदार गोलने स्पेनसाठी हा संस्मरणीय विजय निश्चित केला. सलग तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे फ्रान्सचे स्वप्न धुळीस मिळाले. या सामन्यात स्पेनने त्यांच्या 'Tiki-Taka' स्टाईलने फ्रान्सचे आक्रमण सहज थोपवले..युरो २०२४ उपांत्य फेरी आणि गेल्या वर्षीच्या नेशन्स लीगमधील विजयानंतर, स्पेनने सलग तिसऱ्या वर्षी मोठ्या स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात फ्रान्सला बाहेर फेकले आहे. लामिने यमालने अविश्वसनीय खेळ करून फ्रान्सचे मनसुबे उद्ध्वस्थ केले. त्याने या विजयात अप्रतिम बचाव करताना नायकाची भूमिका बजावली. फ्रान्सने या स्पॅनिश संघाला घाबरले पाहिजे, असा इशारा त्याने या समन्यापूर्वी दिला होता आणि तो खरा ठरवला. .२२ व्या मिनिटाला यमालच्या चपळाईने फ्रेंच बचावफळीला गाफील करून स्पेनने गोल करून खाते उघडले. फ्रेंच अनुभवी बचावपटू लुकास डिग्नेने स्वतःच्या बॉक्समध्ये हेडरचा अंदाज चुकवला, ज्यामुळे वेगाने धावणाऱ्या यमालला मागून आत शिरण्याची संधी मिळाली. धोका टाळण्याच्या हताश प्रयत्नात, डिग्नेने त्या यमालला लाथ मारली, ज्यामुळे पंचांनी थेट पेनल्टी स्पॉटकडे बोट दाखवले. मिकेल ओयार्झाबालने शांतपणे पुढे येत गोलरक्षकाला चकवून स्पर्धेतील आपला पाचवा गोल नोंदवला. .जगातील अव्वल क्रमांकाचा संघ असलेल्या फ्रान्सला आपला नेहमीचा खेळ करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. स्पेनच्या भक्कम बचावफळीने किलियन एम्बाप्पेला रोखून धरले होते. 'Tiki-Taka' स्टाईल, म्हणजेच छोटे छोटे पास देत स्पॅनिश खेळाडूंनी चेंडूवर ताबा कायम राखला आणि फ्रान्सच्या आक्रमणपटूंना मैदानावर कोणतीच संधी दिली नाही. ५८ व्या मिनिटाला स्पेनने फ्रान्सकडून सामना पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतला. पेद्रो पोरोने डॅनी ओल्मोसोबत पासिंगचा एक सुंदर खेळ सुरू केला आणि त्यानंतर एक जोरदार शॉट मारून चेंडू जाळ्यात टाकला व २-० अशी आघाडी घेतली. ती शेवटपर्यंत कायम राखताना स्पेनने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.