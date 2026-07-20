Fifa World Cup Awards 2026 : लिओनेल मेस्सीला ना जेतेपद मिळाले, ना Golden Boot! वर्ल्ड कप पुरस्कारांमध्ये कोणी मारली बाजी, वाचा

Lionel Messi misses Golden Ball and Golden Boot: स्पेनने दुसऱ्यांदा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जिंकला. २०१० मध्ये आंद्रेस इनिएस्ता ( ११६ मि. ) हिरो ठरला होता आणि २०२६ मध्ये फेरान टोरेस ( १०६ मि.) नायक ठरला. त्याच्याया अतिरिक्त वेळेतील गोलने अर्जेंटिनावर १-० असा विजय मिळवून 'ला रोजा'ला १६ वर्षानंतर जेतेपद पटकावून दिले. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये स्पेनचे चाहते संख्येने कमी असले तरी, विजयानंतर त्यांचाच आवाज घुमत होता. खेळाडू आपल्या लाडक्या समर्थकांसोबत जल्लोष करण्याची संधी साधताना दिसले. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पुरस्कारावरही स्पेनच्या खेळाडूंचे वर्चस्व राहिले....अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचा पराभव केल्यानंतर स्पेनचा मिडफिल्डर रॉड्री याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूसाठी दिला जाणारा Golden Ballरस्कार जाहीर करण्यात आला. फ्रान्सचा स्टार स्ट्रायकर किलियन एमबाप्पे याने स्पर्धेत सर्वाधिक १० गोल करत Golden Boot जिंकला. त्याचबरोबर त्याला ब्राँझ बॉल पुरस्कारही मिळाला..FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY: ४,८१,४०,००,०००! स्पेनने विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसह जिंकली बक्कळ रक्कम; अर्जेंटिनाला किती बक्षीस मिळाले वाचा... जाणून घ्या वर्ल्ड कप विजेत्यांची यादी \n.स्पेनचा बचावपटू पाऊ कुबार्सीने ( Pau Cubarsi) फिफा युवा खेळाडू पुरस्कार पटकावला. या १९ वर्षीय खेळाडूने संपूर्ण स्पर्धेत स्पेनवर केवळ एकच गोल होऊ देत, संयम आणि भक्कमपणा दाखवला आहे.स्पेनचा गोलरक्षक यूनाई सायमन ( Unai SIMON) हा या स्पर्धेत जवळपास अजिंक्य ठरला आहे. त्याने संपूर्ण स्पर्धेत युनाई सायमनने फक्त एकच गोल खाल्ला आहे..स्पेनचा कर्णधार रोड्री (Rodri) याने स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला आहे. संपूर्ण स्पर्धेत तो आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीवर वर्चस्व गाजवत राहिला आणि हा पुरस्कार जिंकणाऱ्या दिग्गज नावांच्या यादीत त्याने आपले नाव जोडले. दोन वेळा गोल्डन बॉलचा विजेता असलेल्या लिओनेल मेस्सीने या वर्षीच्या स्पर्धेत सिल्व्हर बॉल पटकावला आहे. फ्रान्सचा सुपरस्टार किलियन एमबाप्पेने ब्राँझ बॉल तसेच गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.