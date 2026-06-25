Fifa World Cup 2026 : यंदाचा वर्ल्ड कप ब्राझीलचाच! Vinícius Jr. मुळे जुळून आलाय भन्नाट योगायोग; इतरांना धडकी भरवणारी बातमी

Brazil World Cup title coincidence linked to Vinicius Jr: नेयमार ज्युनिअर अखेर फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पहिला सामना खेळायला मैदानावर उतरला... दुसऱ्या हाफमध्ये बदली खेळाडू म्हणून मैदानावर उतरलेल्या नेयमारला पाहून स्टेडियम चाहत्यांनी डोक्यावर घेतले... पण, या सामन्यात नायक ठरला तो व्हिनिसियस ज्युनियर. त्याने दोन भन्नाट गोल करून ब्राझीलला C गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात स्कॉटलंडवर ३-० असा विजय मिळवून दिला आणि बाद फेरीत पोहोचवले. व्हिनिसियसने या सामन्यात असा एक पराक्रम केला, ज्याने ब्राझील यंदाचा वर्ल्ड कप जिंकेल, असा योग जुळून आला आहे..व्हिनिसियसने ७ व ४५+३ मिनिटाला गोल केले, तर मॅथीअस कुन्हाने ( ६० मि.) एक गोल करून ब्राझीलचा विजय पक्का केला. ७८ व्या मिनिटाला नेयमार बदली खेळाडू म्हणून मैदानावर उतरला. त्याने ऑक्टोबर २०२३ नंतर ब्राझीलसाठी आपला पहिला सामना खेळला. तो चार वेगवेगळ्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये खेळणारा चौथा ब्राझिलियन खेळाडू ठरला आहे, यापूर्वी जाल्मा सँटोस, काफू आणि पेले यांनी ही कामगिरी केली आहे. .FIFA World Cup: पुढचा प्रश्न घ्या... रोनाल्डोची मेस्सी, एम्बापेशी तुलना करणाऱ्या प्रश्नावर चिडचिड.१९८२ पासून ब्राझीलने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या प्रत्येक पहिल्या फेरीत आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांनी सलग १५ वर्ल्ड कपमध्ये गट फेरीतून पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे, १९६६ मध्ये ते पुढील फेरीत प्रवेश करू शकले नव्हते..कार्लो अँसेलोटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ब्राझीलसाठी १३ सामन्यांमध्ये व्हिनिसियसने ७ गोल केले आहेत. इतर सर्व प्रशिक्षकांसोबत ३९ सामन्यांमध्ये ६ गोल केले. व्हिनिसियस ज्युनियर हा फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या गट फेरीतील तिन्ही सामन्यांमध्ये गोल करणारा पाचवा ब्राझिलियन खेळाडू ठरला. यापूर्वी जायरझिन्हो (१९७०), रोमारियो (१९९४), रोनाल्डो आणि रिवाल्डो (दोघेही २००२ मध्ये) यांनी हा पराक्रम केला होता. योगायोग असा की यापूर्वी असं जेव्हा झाले तेव्हा ब्राझीलने वर्ल्ड कप जिंकला होता..Fifa World Cup 2026 : ९० मिनिटं, पुतळ्यासारखा उभा राहतो हा माणूस; कोण आहे Michel Nkuka Mboladinga? तो असं का करतो? Video .कुना हा २०१८ मध्ये फिलिप कौटिन्होनंतर, वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये गोल करणारा पहिला ब्राझिलियन खेळाडू ठरला आहे. १९८६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या १६ संघांच्या फेरीत पोलंडविरुद्ध मिळवलेल्या ४-० च्या विजयानंतर, फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत युएफा संघाविरुद्ध ब्राझीलचा हा सर्वात मोठा क्लीन-शीट विजय होता. २१ व्या शतकात किमान तीन गोलांच्या फरकाने मिळवलेला हा ब्राझीलचा नववा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विजय होता (कोणत्याही राष्ट्रीय संघापेक्षा सर्वाधिक)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.