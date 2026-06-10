क्रीडा

FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण

Fifa World Cup 2026 Equation Explained: फुटबॉलविश्वातील दोन महान खेळाडू, लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, २०२६ च्या फिफा वर्ल्ड कपव मध्ये अखेर एकमेकांसमोर खेळताना दिसतील का, हा प्रश्न जगभरातील चाहत्यांना पडला आहे.
Lionel Messi and Cristiano Ronaldo

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

When Can Messi and Ronaldo Go Head-to-Head? लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो,हे जगातील सुपरस्टार फुटबॉलपटू फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत अखेर एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसू शकतात. दोघंही त्यांचा सहावा वर्ल्ड कप खेळत आहेत आणि दोघांचे वय पाहता, हा त्यांचा शेवटचा वर्ल्ड कप असण्याची शक्यता जास्त आहे. गतविजेत्या अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न मेस्सीने पूर्ण केले, तर रोनोल्डोच्या पोर्तुगालला एकदाची वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे दोन्ही सुपरस्टार फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत एकदाही एकमेकांविरुद्ध खेळलेले नाहीत आणि यंदाच्या पर्वात हा सामना होण्याची शक्यता आहे...

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