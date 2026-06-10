FIFA World Cup 2026: शेवटचा वर्ल्ड कप... लिओनेल मेस्सी अन् ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आता तरी समोरासमोर येतील का? जाणून घ्या समीकरण

When Can Messi and Ronaldo Go Head-to-Head? लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो,हे जगातील सुपरस्टार फुटबॉलपटू फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत अखेर एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसू शकतात. दोघंही त्यांचा सहावा वर्ल्ड कप खेळत आहेत आणि दोघांचे वय पाहता, हा त्यांचा शेवटचा वर्ल्ड कप असण्याची शक्यता जास्त आहे. गतविजेत्या अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न मेस्सीने पूर्ण केले, तर रोनोल्डोच्या पोर्तुगालला एकदाची वर्ल्ड कप जिंकता आलेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे दोन्ही सुपरस्टार फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत एकदाही एकमेकांविरुद्ध खेळलेले नाहीत आणि यंदाच्या पर्वात हा सामना होण्याची शक्यता आहे... .What are Messi and Ronaldo's World Cup fixtures?मेस्सीचा अर्जेटिना संघ १६ जूनला पहिला सामना अल्जेरियाविरुद्ध खेळतील. J गटात अर्जेंटिनासमोर त्यानंतर ऑस्ट्रिया ( २२ जून) व जॉर्डन ( २७ जून) यांना भिडतील. अपेक्षेप्रमाणे जर त्यांनी या गटात अव्वल स्थान पटकावले, तर ४ जुलै रोजी होणाऱ्या ३२ संघांच्या फेरीत त्यांचा सामना गट 'H' मधील दुसऱ्या क्रमांकावरील संघांशी (स्पेन, उरुग्वे, केप व्हर्डे, सौदी अरेबिया) होईल. हा सामना ४ जुलैला होईल..FIFAमध्ये युद्धाची खुन्नस? अमेरिकेतील सामन्यांसाठी इराणच्या वाट्याची तिकिटे रद्द, संघ पदाधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारला.रोनाल्डोचा पोर्तुगाल संघ K गटात आहे आणि त्यांच्यासमोर डीआर काँगो ( १७ जून), उझबेकिस्तान ( २३ जून) व कोलंम्बिया ( २७ जून) यांचे आव्हान आहे. अर्जेंटिनाप्रमाणे पोर्तुगालही त्यांच्या गटात अव्वल राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ते यशस्वी राहिले तर त्यांना ३२ संघांच्या फेरीत D/E/I/J/L यापैकी एका गटातील तिसऱ्या क्रमांकावरील संघाशी ४ जुलैला भिडावे लागेल..How can they play each other in the knockouts?आपापल्या गटात अव्वल स्थान मिळवणे आणि ३२ संघांच्या फेरीतील व १६ संघांच्या फेरीतील दोन्ही सामने जिंकणे, म्हणजे अर्जेंटिना विरुद्ध पोर्तुगाल यांच्यातील एक जबरदस्त उपांत्यपूर्व सामना पाहायला मिळेल. सध्याची सामन्यांची रचना पाहता, हे घडू शकते. अर्जेंटिनासाठी ३२ संघांच्या फेरीत उरुग्वे हा सर्वात कठीण प्रतिस्पर्धी असण्याची शक्यता आहे, तर पोर्तुगालला त्या संभाव्य उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत कोणत्याही मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करावा लागण्याची अपेक्षा नाही..३२ वर्षांनी अमेरिकेत फिफाचा थरार; तिकीट दर, मैदानाचा आकार ते व्यवस्था; काय झाला बदल?.मात्र, जर हे दोन्ही संघ आपापल्या गटात दुसऱ्या क्रमांकावर आले, तर सामना अधिक नाट्यमय होऊ शकतो. १६ संघांच्या फेरीत त्यांची लढत होण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांनी ३२ संघांच्या फेरीतील आपापला सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे आणि ही एक बरीच कठीण शक्यता असेल, कारण त्यांच्यासमोर या परिस्थिती अर्जेंटिनाचा सामना बहुधा स्पेनशी होईल; पोर्तुगालचा संभाव्य प्रतिस्पर्धी क्रोएशिया असेल) बलाढ्य प्रतिस्पर्धी असतील. स्पर्धेचं स्वरूप पाहता, उभय संघ फायनलमध्येही एकमेकांशी भीडू शकतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.