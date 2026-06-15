Fifa World Cup 2026: जपानच्या प्रशिक्षकाच्या 'फलका'ची चर्चा; नेदरलँड्सला रडवलं, मॅच होताच असं काही केलं की, ज्याने जिंकली मनं... Video

Japan vs Netherlands dramatic draw highlights: जपान संघाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेदरलँड्सला धक्का दिला... अगदी शेवटच्या क्षणी डाएची कमाडाने ( ८८ मि.) गोल करून जपानचा पराभव टाळला अन् डचना २-२ अशा बरोबरीवर समाधान मानण्यास भाग पाडले. जपानने या सामन्यांत दोनवेळा पिछाडी भरून काढली. पहिला हाफ गोलशून्य राहिल्यानंतर ५०व्या मिनिटाला व्हिर्जील व्हॅन डीजेकेने नेदरलँड्सला आघाडी मिळवून दिली आणि त्याला ५७ व्या मिनिटाला जपानच्या केइटो नाकामुराने उत्तर दिले. ६४ व्या मिनिटाला क्रिसेन्सिओच्या गोलने डचना पुन्हा २-१ असे आघाडीवर आणले, परंतु ८८व्या मिनिटाला चमत्कार घडला..कमाडाने हेडरद्वारे भन्नाट गोल केला आणि एकच जल्लोष झाला. पण, या सामन्यात जपानचे मुख्य प्रशिक्षन हजिमे मोरियासू ( Hajime Moriyasu ) यांची स्ट्रॅटर्जी पुन्हा चर्चेत आली आहे. आपल्या खेळाडूंना सामन्यात शिल्लक राहिलेली वेळ दर्शवण्यासाठी ते सातत्याने पांढऱ्या फलकावर आकडे दाखवताना दिसले. त्यांची ही स्ट्रॅटर्जी सर्वांना अचंबित करणारी ठरतेय.. यापूर्वीही त्यांनी २०२२ मध्ये अशाच रणनीतीने अनेकांना थक्क केले होते..त्यांच्या या रणनीतीला 'मोरियासू मेथड' असे नाव दिले गेले होते. २०२२ च्या कतार वर्ल्ड कपमध्ये जपानने जेव्हा जर्मनी आणि स्पेनसारख्या बलाढ्य माजी जागतिक विजेत्यांना धूळ चारली, तेव्हा या 'मोरियासू मेथड'ने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. पारंपरिक फुटबॉलमध्ये संघ आपले सर्वोत्तम खेळाडू सुरुवातीच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मैदानात उतरवतात आणि थकलेल्या खेळाडूंच्या जागी नंतर पर्यायी खेळाडू आणतात..मोरियासू यांनी ही पद्धत पूर्णपणे उलटवली. ते त्यांचे सर्वोत्तम आणि सर्वात वेगवान आक्रमक सुरुवातीला मैदानाबाहेर बाकावर बसवून ठेवतात. पहिल्या हाफमध्ये ते प्रतिस्पर्धी संघाला थकवतात आणि दुसऱ्या हाफमध्ये जेव्हा प्रतिस्पर्धी डिफेंडर्स दमतात, तेव्हा ते आपले सर्वात 'घातक आणि वेगवान' खेळाडू मैदानात उतरवून अचानक खेळाचा वेग प्रचंड वाढवतात. जर्मनी आणि स्पेनविरुद्ध जपानने याच पद्धतीने उत्तरार्धात गोल करून सामने जिंकले होते..Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.या सामन्यात जपानच्या चाहत्यांनीही मनं जिंकली. सामना संपल्यानंतर त्यांनी स्टेडियममध्ये फेकलेला कचरा उचलला... यापूर्वीही जपानच्या प्रेक्षकांनी हे केलं आहे आणि त्यांची ही गोष्ट जगभरातील चाहत्यांनी फॉलो करायला हवी..तेच जपानी लोकं शिस्तप्रीय आहेत आणि याची प्रचीती कालही आली. जपानने नेदरलँड्सला २-२ अशा बरोबरीत रोखल्यानंतर जपानी फॅन रस्त्यावर आले, परंतु जोपर्यंत सिग्नल लाल होत नाही, तोपर्यंत त्यांनी सेलिब्रेशन केलं नाही. सिग्नल लाल होताच चाहते रस्त्यावर एकत्र जमले आणि जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.