क्रीडा

FIFA World Cup 2026 : क्रोएशियन संघाचे विजयी वर्चस्व; तिसऱ्या क्रमांकावरील घानाचा संघही पुढल्या फेरीत

क्रोएशियाने विजयी वर्चस्व राखत एल गटातील दुसऱ्या क्रमांकासह विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ ३२ फेरीत प्रवेश केला.
FIFA World Cup 2026 Croatia Maintain Winning Dominance

FIFA World Cup 2026 Croatia Maintain Winning Dominance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फिलाडेल्फिया - क्रोएशियाने विजयी वर्चस्व राखत एल गटातील दुसऱ्या क्रमांकासह विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ ३२ फेरीत प्रवेश केला. २-१ फरकाने पराभूत झाल्यामुळे घानाची तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली, तरीही त्यांना बाद फेरीत स्थान मिळाले.

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