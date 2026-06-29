FIFA World Cup 2026 : पनामाला नमविताना इंग्लंडचा संघर्ष; बेलिंगहॅम, केन यांच्या गोलमुळे एल गटात अव्वल स्थान

न्यू जर्सी - इंग्लंडने ज्युड बेलिंगहॅम व कर्णधार हॅरी केन यांनी उत्तरार्धात केलेल्या गोलमुळे पनामाला २-० असे नमवून विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या एल गटात अव्वल स्थानासह बाद फेरी गाठली, पण माजी विजेत्यांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. ज्युड बेलिंगहॅम याने ६२व्या मिनिटास गोलशून्य बरोबरीची कोंडी फोडणारा गोल करत इंग्लंडला दिलासा मिळवून दिला..नंतर बेलिंगहॅम याच्या असिस्टवर हॅरी केन याने ६७व्या मिनिटास साधलेले हेडिंग इंग्लंडतर्फे विक्रमी ठरले. ३२ वर्षीय खेळाडूने ३६ वर्षे अबाधित असलेला गॅरी लिनेकर याचा इंग्लंडतर्फे विश्वकरंडकातील सर्वाधिक गोलचा विक्रम मागे सारला. केन याने आता विश्वकरंडकात इंग्लंडकडून सर्वाधिक ११ गोल केले आहेत. यंदा या स्पर्धेतील त्याचा हा तिसरा गोल ठरला..इंग्लंडसाठी पूर्वार्ध निराशाजनक ठरला. घाना व क्रोएशियाविरुद्ध पराभूत झालेल्या पनामाविरुद्ध थॉमस टुशेल यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघाला निर्विवाद वर्चस्व राखणे शक्य झाले नाही. स्पर्धेत उल्लेखनीय ठरलेल्या २२ वर्षीय बेलिंगहॅम याने बुकायो साका याच्या असिस्टवर चेंडूला अचूक दिशा दाखविली. त्यापूर्वी इंग्लंडची आक्रमणे बोथट ठरली होती. बेलिंगहॅम सामन्याचा मानकरी ठरला.इंग्लंडचा हा एल गटातील दुसरा विजय ठरला. त्यांचे सात गुण झाले. राउंड ऑफ ३२ फेरीत आता इंग्लंडसमोर काँगो डीआर संघाचे आव्हान असेल.क्रोएशियाला ४-२ असे नमविल्यानंतर इंग्लंडला घानाविरुद्ध गोल करण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे तो सामना गोलशून्य बरोबरीत राहिला होता. पनामाला सलग तिसऱ्या पराभवासह गाशा गुंडाळावा लागला..दृष्टिक्षेपात...विश्वकरंडक स्पर्धेच्या गटसाखळीत एकही गोल न करता पनामाची मोहीम संपुष्टातविश्वकरंडकात पनामाचे सलग सहा पराभवपनामाविरुद्ध इंग्लंडच्या हॅरी केन याचे आता चार गोल.१४ सामन्यांत ११ गोलइंग्लंडच्या हॅरी केन याने विश्वकरंडकातील १४ सामन्यांत ११ गोल केले आहेत. यामध्ये २०१८ मध्ये सहा, २०२२ मध्ये दोन, तर आता २०२६ मध्ये तीन गोलचा समावेश आहे. गॅरी लिनेकर याने १२ सामन्यांत १० गोल करताना १९८६ मध्ये सहा, तर १९९० मध्ये चार गोलची नोंद केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.