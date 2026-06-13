Fifa World Cup : चोरांचा इंग्लंडच्या ट्रेनिंग किटवर डल्ला... खेळाडूंचा सराव सुरू होण्यापूर्वी व्हॅनमधून सामान पळवले, फक्त एक चेंडू ठेवला...

Kansas City robbery involving England football team: इंग्लंडचा संघ वर्ल्ड कप जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याच्या निर्धाराने अमेरिकेत दाखल झाला खरा, परंतु कॅन्सस सिटीमध्ये त्यांना भलताच अनुभव आला. इंग्लंडचे खेळाडू सराव सुरू करण्यापूर्वीच एका व्हॅनमधून त्यांचे मॅच बूट चोरण्यात आले. डेली मेल स्पोर्टच्या वृत्तानुसार, संघातील सर्वात मोठ्या स्टार खेळाडूंचे बूट, अधिकृत स्पर्धेचे चेंडू आणि महत्त्वाचे प्रशिक्षण साहित्य चोरीला गेले आहेत. फ्लोरिडातील वेस्ट पाम बीच येथून इंग्लंडच्या मिसूरीमधील स्वोप सॉकर व्हिलेज येथील सराव सत्राकडे साहित्य नेत असताना ही चोरी झाली. इंग्लंडचा संघ स्वोप सॉकर व्हिलेजमध्ये किमान पुढील तीन आठवडे राहणार आहेत..इंग्लंडचा संघ शनिवारी दुपारी येथे पहिल्यांदाच सराव करणार आहे, परंतु आता सरावाचे कोणते सामान लंपास झाले आहे आणि काय शिल्लक ठेवले गेले आहे, हे निश्चित करण्यासाठी कर्मचारी धडपड करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उरलेल्या साहित्यामध्ये फक्त एकच फुटबॉल शिल्लक राहिला आहे. हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम यांच्यासारख्या खेळाडूंचे बूटही गायब झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..FIFA WORLD CUP 2026: अमेरिकेचा दबदबा! पॅराग्वेचा फडशा; ९६ वर्षांत न झालेला चमत्कार झाला... कॅनडाने कसाबसा पराभव टाळला .या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याचे समजते. कॅन्सस सिटी, मिसूरी पोलीस विभागाने सांगितले: 'आज संध्याकाळी कॅन्सस सिटीमध्ये आलेल्या एका पथकाच्या वाहनातून काही वस्तू गहाळ झाल्या होत्या, त्या वाहनातून उपकरणांच्या संभाव्य चोरीचा आम्ही तपास करत आहोत.'.इंग्लंडला बुधवारी क्रोएशियाविरुद्ध सामना खेळायचा आहे आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्याच्या त्यांच्या तयारीला मोठा धक्का बसला आहे. किट पोहोचवण्यासाठी ज्या चालकांवर त्यांनी विश्वास ठेवला होता, त्यांचा या प्रकरणात सहभाग असू शकतो,असा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संशय आहे. चोरीला गेलेला माल परत मिळवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू असून, फुटबॉल असोसिएशन (FA) स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधत आहे..Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार.इंग्लंडच्या स्टाफने फ्लोरिडामधील प्री-कॅम्पमधून त्यांच्या अधिकृत वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांचे सर्व आवश्यक प्रशिक्षण साहित्य पॅक केले होते. यामध्ये विश्लेषण उपकरणे, टुशेलचे व्हाईटबोर्ड आणि मसाज टेबल यांचा समावेश होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.