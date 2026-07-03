FIFA World Cup 2026 : इंग्लंडच्या सामन्याचे एक तिकीट तीन लाख ३१ हजार रुपयांना

मेक्सिको सिटी - विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा सुरू झाली की इंग्लंड संघाचीही चर्चा जोमात सुरू होत असते आणि त्यांची प्रगती होते तसा इंग्लिश चाहत्यांचा उत्साह टिपेला पोहोचतो. या विश्वकरंडक स्पर्धेत इंग्लंडचा आता उपउपांत्यपूर्व फेरीत सामना सहयजमान मेक्सिकोशी होत आहे. या सामन्याचे तिकीट हवे असेल, तर इंग्लिश प्रेक्षकांना २,६०० युरो म्हणजेच भारतीय रकमेत तीन लाख ३१ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत..बुधवारी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने काँगो संघाचे आव्हान २-१ असे मोडून उपउपांत्यपूर्व फेरी गाठली. आता त्यांचा सामना ६ जुलै रोजी मेक्सिकोशी होणार आहे. हा सामना मेक्सिको सिटी येथे होणार आहे आणि तमाम इंग्लिश पाठीराख्यांना या सामन्याची उत्सुकता लागली आहे. एका तिकिटासाठी २,६०० युरो ही किंमत काळाबाजारातील नव्हे, तर फिफाच्या अधिकृत तिकीट पुनर्विक्री संकेतस्थळावरची आहे..भारतीय वेळेनुसार हा सामना पहाटे होईल. ब्रिटनमध्येही याचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. तरी प्रत्यक्ष सामना पाहण्याचे वेड काही औरच असते. स्थानिक चाहत्यांची आपल्या संघाचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची मोठी उत्सुकता आणि तिकिटांचा मर्यादित पुरवठा या कारणांमुळे मेक्सिको सिटीतील सामन्यांसाठी पुनर्विक्री तिकिटांचे दर सर्वाधिक राहिले आहेत..डिसेंबरमधील तिकिटांच्या सोडतीपूर्वी, ८०,८२४ प्रेक्षक क्षमतेच्या एस्टादिओ ॲझ्टेका स्टेडियमसाठी इंग्लंड सपोर्टर्स ट्रॅव्हल क्लबला केवळ चार हजार तिकिटांचा कोटा देण्यात आला होता. ही सर्व तिकिटे जानेवारीतच बॅलेट प्रक्रियेतच विकली गेली. फिफाकडून आणखी तिकिटे उपलब्ध होणार नसल्याने आता सामना पाहण्यासाठी पुनर्विक्री संकेतस्थळे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे..इंग्लंडच्या काँगोविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पुनर्विक्रीसाठी केवळ २५० तिकिटे उपलब्ध होती. सामना संपल्यानंतर ती संख्या २७३ वर गेली आणि रात्रीतच ती वाढून ४२९ झाली. यापैकी अनेक तिकिटे गोलपोस्टच्या मागील भागातील ‘सपोर्टर व्हॅल्यू’ श्रेणीत होती.स्टेडियममध्ये बसण्याच्या जागेनुसार (श्रेणी) तिकिटांच्या किमतीत फरक आहे. सपोर्टर्स व्हॅल्यू श्रेणीतील सर्वात स्वस्त एका तिकिटाची मुळ किंमत २२४ युरो इतरी होती. ती आता पुनर्विक्रीमध्ये २,२८० युरो इतकी झाली त्यात फिफाचे शुल्क जोडल्यावर त्याची किंमत २,६२२ (सूमारे ३.३२ लाख रुपये) झाली..हॉटेल दर स्वस्तदरम्यान, अमेरिकेच्या तुलनेत मेक्सिको सिटीतील हॉटेलचे दर खूपच स्वस्त आहेत. सामन्याच्या कालावधीत दोन रात्रींसाठी ८० युरो पेक्षाही कमी दरात अनेक रुम्स सहज उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.