Erling Haaland चा विक्रम! लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पेला भिडला अन् World Cup इतिहासात असे प्रथमच घडले, ५६ वर्षांत...

Erling Haaland equals Messi and Mbappe World Cup record: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील रविवारची मध्यरात्र ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी वेदनादायी ठरली. एर्लिंग हालंडच्या दोन अविश्वसनीय गोलने नॉर्वेला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवले. आता त्यांच्यासमोर मेक्सिको किंवा इंग्लंड यांच्यापैकी एकाचे आव्हान असणार आहे. हालंडने आजच्या सामन्यात अनेक विक्रमांना गवसणी घातली, परंतु या दोन गोलने असा एक विक्रम नोंदवला जो स्पर्धा इतिहासात प्रथमच घडलेला पाहायला मिळाला. .पहिल्या हाफमध्ये पेनल्टीवर गोल करण्याची संधी गमावल्याचा ब्राझीलला फटका बसला.. पहिली ४५ मिनिटे गोलशून्य राहिल्यानंतर हालंडने ७९व्या मिनिटाला हेडरद्वारे अप्रतिम गोल केला आणि त्यात ९०व्या मिनिटाला भर घालून नॉर्वेला २-० अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली. ८ मिनिटाच्या भरपाई वेळेत ब्राझीलकडून जोरदार प्रयत्न झाले, परंतु नॉर्वेच्या बचावपटू व गोलरक्षकांनी अप्रतिम कामगिरी बजावली. शेवटच्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टीवर नेयमारने गोल करून पिछाडी १-२ अशी कमी केली, परंतु तो पराभव टाळू शकला नाही..Brazil vs Norway : ब्राझील वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर! Erling Haaland चे दोन भन्नाट गोल अन् नॉर्वेकडून १९९८ सालची पुनरावृत्ती....पेनल्टी गमावल्यानंतर तीनपैकी दोन सामन्यांत यापूर्वी ब्राझील बाद फेरीत बाद झाला होता आणि आजही तेच झाले. यापूर्वी १९८६ मध्ये फ्रान्सने त्यांना बाहेर केले होते. पण, हा सामना अविस्मरणीय केला तो हालंडने. या दोन गोलसह त्याने या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील गोलसंख्या ७ अशी केली आणि स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच पर्वात तीन वेगवेगळ्या खेळाडूंनी ७ पेक्षा जास्त गोल केले आहेत. किलियन एम्बाप्पे ( ७ गोल) आणि लिओनेल मेस्सी ( ७ गोल) यांनीही हा पराक्रम केला आहे. त्यामुळे गोल्डन बूटची स्पर्धाही चुरशीची झाली आहे..१९९० नंतर प्रथमच (१६ संघांच्या फेरीत अर्जेंटिनाविरुद्ध ०-१ ने पराभूत) ब्राझील वर्ल्ड कपच्या उपांत्यपूर्व फेरीपूर्वीच स्पर्धेतून बाहेर पडले, ज्यामुळे या टप्प्यासाठी सलग आठ वेळा पात्र ठरण्याची त्यांची मालिका संपुष्टात आली. हालंड हा, इटलीच्या ख्रिश्चन विएरी (१९९८) नंतर, आपल्या पहिल्या चार वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये गोल करणारा पहिला युरोपियन पुरुष खेळाडू ठरला आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेत असा पराक्रम आतापर्यंत १३ खेळाडूंनी केला आहे. पण, मागील ५६ वर्षांत इटलीचा व्हिएरी व कोलंबियाच्या जेम्स रॉड्रिगेज यांच्यानंतर हा पराक्रम करणारा हालंड हा तिसराच खेळाडू ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.