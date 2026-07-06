क्रीडा

Erling Haaland चा विक्रम! लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पेला भिडला अन् World Cup इतिहासात असे प्रथमच घडले, ५६ वर्षांत...

FIFA World Cup 2026 Brazil vs Norway : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये गोलांचा पाऊस पाडणाऱ्या एर्लिंग हालंडने आणखी एका ऐतिहासिक विक्रमाला गवसणी घातली आहे. ब्राझीलविरुद्धच्या बाद फेरीतील सामन्यात दोन गोल करत हालंडने स्पर्धेतील आपली गोलसंख्या सातवर नेली आणि लिओनेल मेस्सी तसेच किलियन एम्बाप्पे यांच्या बरोबरीने इतिहासात स्थान मिळवले.
Erling Haaland equals Messi and Mbappe World Cup record

Erling Haaland equals Messi and Mbappe World Cup record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Erling Haaland equals Messi and Mbappe World Cup record: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील रविवारची मध्यरात्र ब्राझीलच्या चाहत्यांसाठी वेदनादायी ठरली. एर्लिंग हालंडच्या दोन अविश्वसनीय गोलने नॉर्वेला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवले. आता त्यांच्यासमोर मेक्सिको किंवा इंग्लंड यांच्यापैकी एकाचे आव्हान असणार आहे. हालंडने आजच्या सामन्यात अनेक विक्रमांना गवसणी घातली, परंतु या दोन गोलने असा एक विक्रम नोंदवला जो स्पर्धा इतिहासात प्रथमच घडलेला पाहायला मिळाला.

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