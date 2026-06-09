FIFA World Cup 2026 full Schedule: ४८ संघ, ३९ दिवस अन् १०४ सामन्यांचा थरार रंगणार..! कुठे पाहाणार सामने? जाणून घ्या सर्वकाही

FIFA World Cup 2026 Live Streaming Details: जगात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या फुटबॉल खेळाची विश्वकरंडक स्पर्धा आता काही दिवसांवर आली आहे. (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार शुक्रवारी पहाटे). आत्तापर्यंतच्या विश्वकरंडक स्पर्धांच्या तुलनेत ही स्पर्धा सर्वांत मोठी असणार आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको असे तीन यजमान देश, ४८ संघ, १६ स्टेडियम, ३९ दिवस आणि १०४ सामने, अशी मोठी मेजवानी मिळणार आहे.गत स्पर्धेत ३२ संघ खेळले होते. यंदा ही संख्या ४८ पर्यंत वाढली आहे. १२ गट असून, त्यात प्रत्येकी चार संघ आहेत. प्रत्येक संघ तीन साखळी सामने खेळेल. त्यानंतर ३२ संघ बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील. हे ३२ संघ साखळी फेरीनंतर प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ आणि तिसऱ्या स्थानावरील सर्वोत्तम ८ संघ असे मिळून ठरणार आहेत..तोंड झाकलं की थेट रेड कार्ड! FIFA World Cup पूर्वी हे नवे नियम होणार लागू; खेळाडूंच्या टाईमपासला बसणार लगाम.दरम्यान, जर पाँइंट्स टेबलमध्ये सारखे पाँइंट्स असतील तर गोल फरक लक्षात घेतला जाईल, पण त्याचही बरोबरी झाली, तर हेड टू हेड रेकॉर्ड, त्यानंतर फेअर प्ले याचाही विचार होईल. पण जर सर्वच गोष्टीत बरोबरी असेल, तर चिठ्ठी टाकून निर्णय होईल. दरम्यान, बाद फेरीत पराभूत होणारा संघ बाहेर पडतील आणि अशाच पुढच्या फेऱ्या रंगतील.भारतात कुठे पाहाणार?फिफा वर्ल्ड कपमधील सामन्यांचे भारतातील प्रसारणाचे हक्क झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेडने (ZEEL) हे हक्क विकत घतले आहेत. त्यामुळे युनाईट८ स्पोर्ट्स लिनियर टीव्ही चॅनेलवर आणि 'झी५' (Zee5) वर या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही फिफा वर्ल्ड कपचे सामने पाहाता येणार आहेत..फ्रान्ससाठी अंतिम फेरीची हॅट्ट्रिक?यंदाही संभाव्य विजेत्यांच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या फ्रान्सला सलग तिसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठण्याची संधी आहे. असे झाल्यास त्यांचा तिसरा संघ असेल, जो सगल तीनदा अंतिम सामना खेळेल. याआधी पश्चिम जर्मनी (१९८२, ८६ आणि ९०) आणि ब्राझील (१९९४, १९९८ आणि २००२) या संघांनी हा कारनामा केलाय.इजिप्त भोपळा फोडणार?इजिप्त हा असा देश आहे की ते सात विश्वकरंडक सामने खेळले आहेत, परंतु त्यात एकही विजय त्यांना मिळवता आलेला नाही. यंदा त्यांचा सलामीचा सामना बेल्जियमविरुद्ध होणार आहे..स्पर्धेविषयी थोडक्यात :यजमान देश : अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिकोठिकाणअमेरिका ११ (७८ सामने)मेक्सिको ३ (१३ सामने)कॅनडा २ (१३ सामने)स्टेडियम - १६संघ - ४८ (पहिल्यांदाच)कालावधी - ३९ दिवसविश्वकरंडक एका नजरेत : १,२४८ एकूण खेळाडू, ७१ खेळाडूंचे प्रतिनिधित्व करणारे देश, ३५७ विश्वकरंडक स्पर्धेचा अनुभव असलेले खेळाडू, ८९१ : प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळणारे खेळाडू, ८ विश्वविजेते ठरलेले देश, ४ पदार्पण करणारे देश, ब्राझीलचा सलग विश्वकरंडक सहभाग २३ वेळा, २,७२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील आत्तापर्यंतचे गोल. .विक्रमवीरख्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्तुगाल) : २२६ आंतरराष्ट्रीय सामने आणि ६ विश्वकरंडक खेळणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंमध्ये समावेशलिओनेल मेस्सी (अर्जेंटिना): विश्वकरंडक स्पर्धेतील सर्वाधिक २६ सामने आणि १३ : विश्वकरंडक स्पर्धेतील गोलसर्वांत ज्येष्ठ व सर्वांत युवा खेळाडूक्रेग गॉर्डन (स्कॉटलंड) - ४३ वर्षे १६२ दिवसगिल्बर्ट मोरा (मेक्सिको) - १७ वर्षे २४० दिवससलग दोनदा विजेतेपदविश्वकरंडक स्पर्धेच्या इतिहासात केवळ दोन देशांनाच सलग दोन वेळा विजेतेपद मिळवता आलेले आहे. यात ब्राझील (१९५८ आणि ६२) तसेच इटली (१९३४ आणि ३८) या संघांचा समावेश. फ्रान्सला संधी होती, परंतु गत स्पर्धेत त्यांचा अर्जेंटिनाकडून अंतिम सामन्यात पराभव झाला होता..फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीसाठी गटवारी -ए गट - मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, कोरिया, झेकियाब गट - कॅनडा, बोस्निया आणि हर्झेगोविना, कतार, स्वित्झर्लंडसी गट - ब्राझील, मोरोक्को, हैती, स्कॉटलंडडी गट - अमेरिका, पॅराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कीइ गट - जर्मनी, कुराकाओ, आयव्हरी कोस्ट, इक्वेडोरएफ गट - नेदरलँड्स, जपान, स्वीडन, ट्युनिशियाजी गट - बेल्जियम, इजिप्त, इराण, न्यूझीलंडएच गट - स्पेन, केप वर्दे, सौदी अरेबिया, उरुग्वेआय गट - फ्रान्स, सेनेगल, इराक, नॉर्वेजे गट - अर्जेंटिना, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डनके गट - पोर्तुगाल, डीआर काँगो, उझबेकिस्तान, कोलंबियाएल गट - इंग्लंड, क्रोएशिया, घाणा, पनामाफिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीचे वेळापत्रक -११ जूनमेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (गट अ), मेक्सिको सिटी स्टेडियमकोरिया प्रजासत्ताक विरुद्ध झेकिया (गट अ) एस्टाडियो ग्वादालहारा१२ जूनकॅनडा विरुद्ध बोस्निया आणि हर्झेगोविना (गट ब), टोरोंटो स्टेडियमअमेरिका विरुद्ध पॅराग्वे (गट ड), लॉस एंजेलिस स्टेडियम१३ जूनहैती विरुद्ध स्कॉटलंड (गट सी) बोस्टन स्टेडियमऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तुर्किये (गट डी) बीसी प्लेस व्हँकुव्हरब्राझील विरुद्ध मोरोक्को (गट सी) न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमकतार विरुद्ध स्वित्झर्लंड (गट बी) सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियम१४ जूनकोते डी'आयव्होर विरुद्ध इक्वेडोर (गट ई), फिलाडेल्फिया स्टेडियमजर्मनी विरुद्ध कुराकाओ (गट ई), ह्यूस्टन स्टेडियमनेदरलँड्स विरुद्ध जपान (गट एफ) डॅलस स्टेडियमस्वीडन विरुद्ध ट्युनिशिया (गट एफ) एस्टाडियो मॉन्टेरी१५ जूनसौदी अरेबिया विरुद्ध उरुग्वे (गट एच), मियामी स्टेडियमस्पेन विरुद्ध काबो वर्दे (गट एच), अटलांटा स्टेडियमइराण विरुद्ध न्यूझीलंड (गट जी), लॉस एंजेलिस स्टेडियमबेल्जियम विरुद्ध इजिप्त (गट जी), सिएटल स्टेडियम.ज्याने इराकला FIFA World Cup पर्यंत पोहचवलं, त्यालाच अमेरिकेने विमानतळावर ७ तास रोखलं! फोटोग्राफर तर देशात नो-एन्ट्री.१६ जूनफ्रान्स विरुद्ध सेनेगल (गट आय), न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमबोलिव्हिया/इराक विरुद्ध नॉर्वे (गट आय), बोस्टन स्टेडियमअर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया (गट जे), कॅन्सस सिटी स्टेडियमऑस्ट्रिया विरुद्ध जॉर्डन (गट जे), सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियम१७ जूनघाणा विरुद्ध पनामा (गट एल), टोरोंटो स्टेडियमइंग्लंड विरुद्ध क्रोएशिया (गट एल), डॅलस स्टेडियमपोर्तुगाल विरुद्ध काँगो डीआर (गट के), ह्यूस्टन स्टेडियमउझबेकिस्तान विरुद्ध कोलंबिया (गट के), मेक्सिको सिटी स्टेडियम१८ जूनझेकिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (गट अ), अटलांटा स्टेडियमस्वित्झर्लंड विरुद्ध बोस्निया आणि हर्झेगोविना (गट ब), लॉस एंजेलिस स्टेडियमकॅनडा विरुद्ध कतार (गट ब), बीसी प्लेस व्हँकुव्हरमेक्सिको विरुद्ध कोरिया प्रजासत्ताक (गट अ), एस्टाडियो ग्वादालहारा१९ जूनब्राझील विरुद्ध हैती (गट सी) फिलाडेल्फिया स्टेडियमस्कॉटलंड विरुद्ध मोरोक्को (गट सी) बोस्टन स्टेडियमतुर्किये विरुद्ध पॅराग्वे (गट डी), सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियमअमेरिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (गट डी), सिएटल स्टेडियम२० जूनजर्मनी विरुद्ध कोट डी'आयव्होर (गट ई) टोरोंटो स्टेडियमइक्वेडोर विरुद्ध कुराकाओ (गट ई) कॅन्सस सिटी स्टेडियमनेदरलँड्स विरुद्ध स्वीडन (गट एफ) ह्यूस्टन स्टेडियमट्युनिशिया विरुद्ध जपान (गट एफ) एस्टाडियो मॉन्टेरी२१ जूनउरुग्वे विरुद्ध काबो वर्दे (गट एच), मियामी स्टेडियमस्पेन विरुद्ध सौदी अरेबिया (गट एच), अटलांटा स्टेडियमबेल्जियम विरुद्ध इराण (गट जी), लॉस एंजेलिस स्टेडियमन्यूझीलंड विरुद्ध इजिप्त (गट जी), बीसी प्लेस व्हँकुव्हर२२ जूननॉर्वे विरुद्ध सेनेगल (गट आय) न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमफ्रान्स विरुद्ध बोलिव्हिया/इराक (गट आय) फिलाडेल्फिया स्टेडियमअर्जेंटिना विरुद्ध ऑस्ट्रिया (गट जे) डॅलस स्टेडियमजॉर्डन विरुद्ध अल्जेरिया (गट जे) सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियम२३ जूनइंग्लंड विरुद्ध घाणा (गट एल) बोस्टन स्टेडियमपनामा विरुद्ध क्रोएशिया (गट एल) टोरोंटो स्टेडियमपोर्तुगाल विरुद्ध उझबेकिस्तान (गट के) ह्यूस्टन स्टेडियमकोलंबिया विरुद्ध काँगो डीआर (गट के) एस्टाडियो ग्वादालहारा२४ जूनस्कॉटलंड विरुद्ध ब्राझील (गट सी), मियामी स्टेडियममोरोक्को विरुद्ध हैती (गट सी), अटलांटा स्टेडियमस्वित्झर्लंड विरुद्ध कॅनडा (गट बी), बीसी प्लेस व्हँकुव्हरबोस्निया आणि हर्झेगोविना विरुद्ध कतार (गट बी), सिएटल स्टेडियमझेकिया विरुद्ध मेक्सिको (गट ए) मेक्सिको सिटी स्टेडियमदक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कोरिया प्रजासत्ताक (गट ए), एस्टाडियो मॉन्टेरी२५ जूनकुराकाओ विरुद्ध कोटे डी'आयव्होर (गट ई), फिलाडेल्फिया स्टेडियमइक्वेडोर विरुद्ध जर्मनी (गट ई), न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमजपान विरुद्ध स्वीडन (गट एफ), डॅलस स्टेडियमट्युनिशिया विरुद्ध नेदरलँड्स (गट एफ), कॅन्सस सिटी स्टेडियमतुर्की विरुद्ध अमेरिका (गट डी), लॉस एंजेलिस स्टेडियमपॅराग्वे विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (गट डी), सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियम२६ जूननॉर्वे विरुद्ध फ्रान्स (गट आय), बोस्टन स्टेडियमसेनेगल विरुद्ध बोलिव्हिया/इराक (गट आय), टोरोंटो स्टेडियमइजिप्त विरुद्ध इराण (गट जी), सिएटल स्टेडियमन्यूझीलंड विरुद्ध बेल्जियम (गट जी), बीसी प्लेस व्हँकुव्हरकाबो वर्दे विरुद्ध सौदी अरेबिया (गट एच), ह्यूस्टन स्टेडियमउरुग्वे विरुद्ध स्पेन (गट एच), एस्टाडियो ग्वादालहारा२७ जूनपनामा विरुद्ध इंग्लंड (गट एल), न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियमक्रोएशिया विरुद्ध घाणा (गट एल), फिलाडेल्फिया स्टेडियमअल्जेरिया विरुद्ध ऑस्ट्रिया (गट जे), कॅन्सस सिटी स्टेडियमजॉर्डन विरुद्ध अर्जेंटिना (गट जे), डॅलस स्टेडियमकोलंबिया विरुद्ध पोर्तुगाल (गट के), मियामी स्टेडियमकाँगो डीआर विरुद्ध उझबेकिस्तान (गट के), अटलांटा स्टेडियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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